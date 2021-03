Divizní šlágr nebo odveta Avalanche. Co nabídne noc?

Středeční noc nabídne v NHL dohromady šest zápasů. Jedním z taháků je určitě duel mezi Bostonem a Washingtonem. Zajímavé jsou ale i další zápasy. Vstřelí konečně Oilers gól? Oplatí Colorado Žralokům šestigólovou nadílku? Přečtěte si dnešní preview.

01:00 Boston Bruins – Washington Capitals

Jedním z nejzajímavějších zápasů noci je rozhodně ten nejdřívější. Setkají se dva týmy, které se pravděpodobně utkají o divizní titul. Hosté jsou momentálně první, nicméně Medvědi neztrácí mnoho a mají zápasy k dobru. V lepší formě se rozhodně nacházejí Capitals, kteří vyhráli čtyři z posledních pěti zápasů. Očekává se start obou brankářských jedniček.

02:00 Edmonton Oilers – Toronto Maple Leafs

Tak co, vstřelí už Oilers Torontu gól? Poslední dva zápasy v uplynulých pár dnech přinesly jasné vítězství Toronta. I proto, že se Edmonton nezmohl na jediný vstřelený gól. Úkol je tak jasný, toto prokletí prolomit. Kanonýr Matthews, jehož trápí zápěstí, se vyjádřil, že doufá v návrat na led. Pomůže Maple Leafs k dalšímu triumfu?

03:30 Anaheim Ducks – St. Louis Blues

Třetí zápas za sebou v Kalifornii odehrají St. Louis Blues. V obou předchozích napadal ranec branek a obě utkání těsně zvládli, a to i bez mnoha zraněných hráčů. Kačeři pro změnu tahají šňůru sedmi porážek v řadě. V posledním zazářil hattrickem Švéd z domácích řad Isac Lundestrom. Naváže na povedený výkon i v odvetě?

04:00 Los Angeles Kings – Arizona Coyotes

Dost možná souboj týmů, které se budou přetahovat o naději na play off až do konce. Kings patří k příjemným překvapením, Coyotes si hrají svůj standart. Oba týmy své poslední dva zápasy prohrály, nicméně bylo to proti ve formě hrajícím Wild a silným Avalanche. Vzájemné zápasy z letošní sezony hrají ve prospěch týmu z LA. Kdo se bude radovat dnes?

04:00 Vegas Golden Knights – Minnesota Wild

Vzájemný zápas před pár dny byl opravdu šílený. Minnesota vedla už 4:2, nicméně domácí vyrovnali a v prodloužení uzmuli i druhý bod. Hostující tým patří k nejpříjemnějším překvapením letošního ročníku a v tabulce je třeba nad Coloradem. Ve velké formě hraje Kaprizov či Zuccarello. Vegas zase patří ke kandidátům na celkový triumf. Stone, Pacioretty, Pietrangelo, Fleury. To jsou světová jména. Tohle bude parádní zápas.

04:30 San Jose Sharks – Colorado Avalanche

Poslední zápas na seznamu přinese další souboj, ve kterém bude hrát motivaci odplata. Avalanche totiž v posledním zápase pár dnů zpátky vedli v pohodě 2:0, nicméně Sharks se nadechli k obratu a šesti góly hosty doslova opařili. Dá se očekávat, že tohle si parta kapitána Landeskoga nenechá líbit a druhý nejhorší tým divize bude chtít porazit.

