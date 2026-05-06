Dlouhá cesta je u konce, ale práce ne. Hurricanes chtějí prodat roky dřiny

2. června 12:00David Zlomek
Hokejisté Caroliny Hurricanes si po osmi letech nepřetržitých účastí v play-off a třech bolestivých vyřazeních ve finále Východní konference konečně zahrají o Stanley Cup. Před finálovou sérií proti Vegas Golden Knights ale trenér Rod Brind'Amour krotí nadšení. Tým se podle něj nachází přesně tam, kde už měl dávno být, a jakýkoliv jiný výsledek než zisk poháru bude znamenat zklamání.
Dlouholetý kouč Caroliny působil na mediálním dni před startem finálové série dle zámořských novinářů velmi klidně a emoce držel na uzdě. Místo oslav vytouženého postupu se plně soustředil na nadcházející úkol, kterým je porazit Vegas.
„Po posledním zápase to bylo zvláštní. Chtěli jste být šťastní a nadšení za kluky, ale zároveň to zase tak vzrušující nebylo,“ přiznal novinářům Brind'Amour. „Tady jsme podle našeho přesvědčení měli být už dávno. Byla to zkrátka dlouhá cesta. Jsem nadšený, že kluci teď tu příležitost mají. Připadá mi, že už osm let mluvíme o tom, abychom tuto šanci dostali. Takže jsme konečně tady a pochopitelně z toho chceme vytěžit maximum.“
Zámořská média sice oslavují, že Carolina po letech zklamání konečně prolomila své letité prokletí, ale samotný trenér tento narativ rázně odmítá. Uspokojení z pouhé účasti ve finále v kabině Hurricanes rozhodně nehrozí. „Nemyslím si, že jsme něco prolomili,“ odsekl rezolutně Brind'Amour. „Musíte vyhrát. Nikdo si nebude pamatovat, kdo skončil druhý. Pokud máte prohrát, tak jste klidně mohli vypadnout už v prvním kole. Není v tom absolutně žádný rozdíl. Pro mě je to všechno jen o vítězství.“
Brind'Amour během své vlastní hráčské kariéry zažil ve finále Stanley Cupu jak hořkost porážky, tak i opojný pocit absolutního triumfu v roce 2006, a moc dobře tak ví, jaké to je hrát pod tím největším tlakem.
Právě tyto nedocenitelné zkušenosti se nyní snaží předat svým svěřencům. „Už jsme si vytvořili spoustu vzpomínek, což je skvělé, ale ten pravý punc dostanou až ve chvíli, kdy zvládneme i tenhle poslední krok,“ burcoval Brind'Amour. „Pamatuji si spoustu sezon, ale ze všeho nejvíc si pamatuji ten rok, kdy jsme vyhráli. Byl jsem ve finále víckrát, ale moc si z toho vlastně nepamatuji. Musíte to dotáhnout do úspěšného konce, pak to s vámi zůstane na celý život.“