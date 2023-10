Dlouhá odmlka pro Murrayho! Torontu bude chybět 6 až 8 měsíců!

Hodně se spekulovalo o tom, jestli si Toronto přidáním Murrayho na listinu dlouhodobě zraněných hráčů jen nevypomáhá s problémy týkajících se platového stropu. Nyní již je vše oficiální. Murray musel podstoupit operaci kyčle a hokej si hodně dlouho nezahraje.

Devětadvacetiletý brankář, který vstupuje do poslední sezóny čtyřleté smlouvy na 25 milionů dolarů, se může stát neomezeným volným hráčem. Zranění tedy přišlo v nejméně vhodnou dobu. Kanadský maskovaný muž se totiž do akce jen tak nedostane. Chybět bude minimálně šest měsíců. V horším případě i osm.

Generální manažer Maple Leafs Brad Treliving v září řekl, že chirurgický zákrok přijde, když se věci během léta zhorší. Murray, který byl v červenci umístěn na listinu dlouhodobě zraněných hráčů, hrál naposledy 2. dubna, kdy při prohře 2:5 s Detroitem Red Wings utrpěl zranění hlavy.

„Už nějakou dobu víme o jeho situaci, takže to z mého pohledu nic nemění,“ řekl trenér Maple Leafs Sheldon Keefe. „Jsem rád, že operace dopadla dobře a zdá se, že je v dobrém psychickém rozpoložení. Ví, že má před sebou dlouhou cestu, ale je dobré vidět, že když s ním mluvíte, chce se do toho pustit. Navíc si uvědomuje, že operace pro něj a jeho kariéru byla nezbytná věc. Vím, že Matt je disciplinovaný chlap a udělá vše, co bude v jeho silách, aby byl po uplynutí rekonvalescence připraven.“

„Jsme rádi, že je na cestě k uzdravení a bude se zlepšovat. Stále je součástí našeho týmu a mít ho kolem sebe je skvělé. Je to někdo, kdo má obrovské množství zkušeností, talentu, schopností a opravdu dobře zapadá do našeho týmu. Bude dobré ho vidět v průběhu roku, jak se bude zlepšovat, takže jsme rádi, že tu nejhorší část má za sebou,“ řekl John Tavares.

Murray stihl v loňském roce 26 duelů s průměrem 3,01 gólu na zápas a procentuální úspěšností 90,3 %. Také však zmeškal značný čas ročníku kvůli zranění kotníku a hlavy.

Dvojnásobného vítěze Stanley Cupu tedy čeká náročná sezona. Návrat je zatím pouze vzdálenou budoucností a bude hodně záležet, jakou cestou se bude rekonvalescence ubírat a jestli půjde vše podle plánu. Kanadský gólman by přitom potřeboval co nejvíce chytat, jelikož mu končí jeho stávající tučný kontrakt.

