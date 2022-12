Dlouhá pauza se blíží ke konci. Palát je blízko návratu

Do New Jersey přicházel s velkou pompou. V létě Ondřeje Paláta ulovili Devils mezi dalšími rybami z rybníku volných hráčů. Mezi mladé a talentované borce měl přinést klid a rozvahu. Plány se však překazily poměrně brzo, přišlo totiž táhlé zranění. Jeho návrat do hry je však otázkou dnů!

Den před Štědrým dnem totiž Lindy Ruff, trenér New Jersey, novinářům prozradil, že Palátův návrat do tréninku je opravdu blizoučko. Český útočník dokonce sám bruslí i trénuje. Jediné, co chybí, je připojit se ke zbytku týmu.

Jednatřicetiletý borec odbruslil v novém dresu pouze šest zápasů. Palát sice stihnul tři góly, větší počet mu ale překazilo tříslo a jeho následná operace.

Devils bez něj váleli a ohromovali ligu. Nápaditý a rychlý hokej se stal populárním i mezi fanoušky ostatních týmů, v poslední době se ale dobře fungující stroj trošku zadrhnul. I proto je návrat někdejšího útočníka Tampy Bay vítanou zprávou.

Logicky se nabízí otázka, kam v sestavě zapadne. Před zraněním hrál Palát v první lajně s Hischierem a Brattem, ale od té doby uplynula spousta vody a lajny vypadají úplně jinak.

Je jasné, že aby byl Palát nejužitečnější, musí hrát s někým, kdo má dokonalé nápady i jejich realizaci. Vždy byl spíše střelec, a tak by nedávalo smysl, kdyby mu Devils po podpisu velké smlouvy neumožnili hrát to, co mu jde nejvíc.

Nabízí se spojení s Jackem Hughesem, jenž je nejlepším nahrávačem v týmu, má už jednadvacet asistencí. Navíc Bratt předváděl parádní výkony po boku Hischiera, jejich spojení a uvolnění místa pro Paláta u Hughese by tak dávalo smysl.

A kdo půjde z kola ven? S největší pravděpodobností Alexander Holtz. Velká naděje klubu se stále ne a ne prosadit, ve čtrnácti utkáních má jen dvě body za dvě branky.

