NHL

Dlouhé čekání je u konce, Luke Hughes prodloužil s New Jersey!

1. října 18:19

Jakub Ťoupek

Nejmladší z bratrské trojice, Luke Hughes, byl až doteď bez smlouvy. Jako omezený volný hráč s ním pracovala pouze jeho organizace, a napětí okolo jeho smlouvy je konečně minulostí. Obránce, jenž v poslední sezóně získal v 71 utkáních 44 bodů a postupně přebírá obranné řady Devils, podepsal na 7 let s ročním výdělkem 9 milionu dolarů.

Čtverka draftu z roku 2021 byla jedním z posledních z velkých jmen v seznamu omezených volných hráčů. To už je ale minulostí a nejmladší z bratrů Hughesových už má svoji budoucnost také vyřešenou. Okolo jeho smlouvy bylo ale velké haló. Dlouho se nemohly obě strany dohodnout, nakonec je celková hodnota smlouvy 63 milionu dolarů s délkou 7 let. 

Tréninkový kemp Devils trval bez Hughese téměř dva týdny, všechny tréninky tak vynechal, zatímco jeho zástupci jednali o jeho dlouhodobém udržení v organizaci New Jersey. Dvaadvacetiletý obránce má zatím na kontě 93 bodů ve 155 zápasech základní části. Nyní přidá s jistotou další starty v ďábelském dresu. 

Cenovka 9 milionu dolarů ale staví Devils do svízelné situace. Organizace je nyní s jeho podpisem necelé 4 miliony nad platovým stropem a musí uvolnit spoustu místa. Jonathan Kovacevic tak s jistotou zamíří kvůli zranění na listinu dlouhodně zraněných a jeho 4 miliony se tak zmrazí. To dává Tomu Fitzgeraldovi čas na případné trejdy.

Nejdůležitější jsou zde ale roky. Pro Devils může být lehkým zklamáním, že se jim nepodařilo podepsat Luka na 8 let, 7 je ale obstojné. To znamená, že smlouva nejmladšího Hughese bude trvat ještě dva roky po skončení smlouvy Jacka Hughese, a je mnohem pravděpodobnější, že Quinn Hughes nakonec zamíří do New Jersey.

Zároveň je ale pro organizaci výhrou, že nenastal nejčernější scénář a pětiletý kontrakt. To by s největší pravděpodobností znamenalo odchod bratrského dua právě za 5 let. Takhle se ale New Jersey dostává do velmi dobré pozice a se zvyšujícím se platovým stropem bychom mohli za 3 roky vidět bratrské trio Hughesů v dresu Devils. 

Luke Hughes se ve čtvrtek připojí k Devils na tréninkovém kempu, což mu dává celý týden na to, aby se co nejlépe připravil na samotné zahájení sezóny, které má New Jersey v plánu v Carolině. V letošní sezóně, i díky stále většímu množství spekulací o trejdu Hamiltona, přebere Luke Hughes obranné řady Devils a bude ústřední postavou organizace vedle svého staršího bratra.

