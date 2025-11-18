Dlouho nechytal, dostal sedm branek, ale předvedl zákrok roku

18. listopadu 13:11Jakub Ťoupek
Jiří Patera nastoupil v NHL po více než roce a půl a lovil kotouč ze sítě hned v sedmi případech. Pozornost na sebe upoutal nejen 33 úspěšnými zákroky ale také jedním, který bude rozhodně kandidovat na zákrok sezóny, kdy na konci první třetiny ukradl gól Samoskevichovi.
Rodák z Prahy nastoupil do zápasu v nejlepší hokejové lize světa naposledy 26. března 2024 ještě v dresu Vegas. Za Golden Knights zapsal 8 startů a před minulou sezónou se přesunul do Vancouveru. Dvakrát během pár dnů prošel waiverem, stáhl si jej Boston a pak se vrátil zpět do organizace Canucks.
V minulé sezóně laboroval se zraněním a zapsal na farmě pouze 7 utkání, v aktuálním ročníku se po 5 zápasech v AHL dočkal povolání do hlavního týmu, a jako první český brankář se dnes v noci představil v bráně Canucks. Díru v sestavě lepí po zraněním Demkovi a nastoupil rovnou proti úřadujícím šampionům.
Proti Floridě šel Vancouver rychle do dvoubrankového vedení, Patera ale po 15 minutách poprvé inkasoval a během dalších 12 minut herního času lovil kotouč ze sítě ještě čtyřikrát. Patera pak vděčil chvilce slávy díky pozoruhodnému reflexu.
Útočník Panthers Matthew Samoskevich se dostal do brejku, protáhnul se kolem Patery a už to vypadalo, že Florida srovná na konci 19. minuty stav utkání. Jenže v tu chvíli předvedl český brankář parádní zásah lapačkou. Jeho ukázkový reflex by rozhodně mohl kandidovat na zákrok roku.
Jiri Patera ROBBED Mackie Samoskevich with the glove???????? pic.twitter.com/HZZHeEmT6n
— Gino Hard (@GinoHard_) November 18, 2025
Celkové statistiky však bývalého brankáře Českých Budějovic jistě příliš nepotěšily. Svůj první zápas sezóny zakončil se 82,5% úspěšností zákroků a porážkou 5:8. Vedle Patery pak premiéra v kanadském týmu potkala i mistra světa z Prahy Davida Kämpfa, který nastoupil na centru 4. útoku a za 14 minut a 8 sekund posbíral 3 mínusové body.
V brankovišti Vancouveru je značná konkurence, Demko je ale náchylný na zranění a Lankinen nedokáže odchytat vše sám. Po odchodu Šilovse se tak opět Paterovi naskytla možnost 3. brankáře v hierarchii Vancouveru a může tak překonat své kariérní maximum, které čítá 6 utkání za ročník.
