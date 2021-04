Dmitrij Jaškin se zřejmě vrátí do NHL! Hrát bude v Arizoně, píší v Rusku

Osmadvacetiletý český reprezentant Dmitrij Jaškin se podle všeho chystá k návratu do zámoří, odkud v létě 2019 odcházel. Dvě sezony odehrál v moskevském Dynamu, za které vstřelil úctyhodných 77 branek ve sto třiatřiceti zápasech. Díky této bilanci na sebe upoutal pozornost klubů z NHL. Velmi hlasitě se mluví o jeho přesunu do Arizony.

V Rusku to berou jako hotovou věc, přestože generální ředitel moskevského týmu nechtěl o odchodu svého elitního střelce ani slyšet. „Dmitrij stráví v našem klubu i celou příští sezonu,“ řekl před play-off klubový boss Jevgenij Krovopuskov ruskému serveru championat.com.

Podle informací novináře Michaila Zislise by vše mělo být jinak. Účastník dvou světových šampionátů se s největší pravděpodobností do NHL vracet bude. Už letos v létě. Zakotvit by měl v týmu Arizona Coyotes.

Ještě před dvěma lety byl Jaškin v zámoří brán jako tvrdý buldozer snažící se ve čtvrté formaci soupeřům dostat co nejvíce pod kůži. V sezoně 2018/2019 nedostával ve Washingtonu mnoho příležitostí, a i proto se rozhodl odejít do Evropy. Smlouvu podepsal v moskevském Dynamu, ve kterém od začátku angažmá dostával velký prostor na ledě. Rodák z Omsku toho náležitě využil. Z útočníka s defenzivními úkoly je rázem obávaný střelec.

S osmatřiceti góly se stal nejlepším kanonýrem základní části. V konečném pořadí střelců předčil hned o deset tref Teema Hartikainena z Ufy. Skvěle si hlavně porozuměl se středním forvardem Vadimem Šipačovem, se kterým vytvořil obávané útočné duo.

Jaškin až v Rusku ukázal, že je fyzicky silným útočníkem s mimořádným gólovým čichem. Branky střílel ze všech pozic v obou sezonách, ve kterých za Dynamo nastupoval. Sto devadesát centimetrů vysoké křídlo si zkrátka podmanilo Kontinentální hokejovou ligu.

A samozřejmě po takových hráčích poptávka v NHL je. Nejlepší střelec KHL v ideálním hokejovém věku by měl, už jen z principu, počítat hromady nabídek z dalších klubů. Před časem Jaškin návrat do zámoří nevylučoval, ale zároveň se netajil tím, že by tam chtěl dostat daleko výraznější roli v týmové hierarchii. A Arizona mu je ochotna takovou roli nabídnout.

Angažmá u Kojotů by zcela jistě smysl dávalo. Jaškin by se neocitl v týmu, ve kterém by byla přehnaně velká konkurence na všech postech. Nedostal by se do týmu, který by měl patřit mezi adepty na Stanley Cup. Dostal by se ale do týmu, ve kterém se může hokejově posouvat. V současném kádru Arizony by jistotu účasti v přesilovkách a prvních dvou formacích mít měl.

Typologicky přesně takového útočníka by Kojoti potřebovali. Phil Kessel je skvělým střelcem, jenže další křídelní útočníci se k němu tak často gólově nepřidávají. Dmitrij Jaškin by mohl střílet branky a produkovat větší důraz. Navíc jeho spolupráce s Nickem Schmaltzem, Claytonem Kellerem, Conorem Garlandem či Christianem Dvorakem by rozhodně fungovat mohla. Třeba by v nich Jaškin našel svého nového Šipačova.

Spojení Jaškina a Coyotes ještě definitivně potvrzeno není. Nicméně je vysoce pravděpodobné, že nabídka na stole opravdu leží. Byla by logická pro obě strany.

