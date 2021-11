Dnes se bude hrát až nad ránem. Prolomí Seattle a Vancouver výsledkovou mizérii?

V noci ze středy na čtvrtek se můžeme těšit na tři zápasy kanadskoamerické NHL. Budíka si ale můžete tentokrát nařídit až na 3:00, všechny tři duely se totiž odehrají až nad ránem.

Program začíná měřením sil mezi Vancouverem a Coloradem. Ani jeden z těchto celků neprožívá ideální start do sezóny, především u Canucks je ale čas bít na poplach. Generální manažer Jim Benning přivedl v létě posily v čele s Conorem Garlandem, Oliverem Ekman-Larssonem či Jasonem Dickinsem, zatím je to ale v podání Canucks velká bída. Ze šestnácti zápasů vyhráli svěřenci Travise Greena jen pět a v posledních třech utkáních (vše prohry) inkasovali neuvěřitelných devatenáct gólů. To Avs se po rozpačitém startu, který vyvrcholil dvěma porážkami s Columbusem, zvedají a dnes zaútočí na třetí výhru v řadě.

Další duel dvou trápících se týmů se odehraje v seattleské Climate Pledge Areně (na snímku). Tamní Kraken se krčí na posledním místě Pacifické divize a pokusí se odvrátit hrozbu páté prohry v řadě. O problémech Chicaga už toho bylo napsáno ažaž, Blackhawks ale nenápadně vyhráli třikrát v řadě. Stále se ale plácají u dna tabulky, což před sezónou čekal asi málokdo.

Třetí noční zápas nabídne asi nejzajímavější podívanou. Los Angeles je ve skvělé formě a dokázalo zvítězit sedmkrát po sobě. Úctyhodná série Kings skončila v minulém zápase, v němž kalifornský celek prohrál po prodloužení na ledě Winnipegu. Těžká šichta čeká Kings i proti Washingtonu, Capitals totiž sbírají výhry jako na běžícím páse a v silné Metropolitní divizi jsou na druhém místě o bod za vedoucí Carolinou.

Kompletní program:

3:00 Vancouver Canucks - Colorado Avalanche

4:00 Seattle Kraken - Chicago Blackhawks

4:30 Los Angeles Kings - Washington Capitals

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+