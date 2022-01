Dnes v noci bude NHL opět nabitá! Debutu se dočká Jakub Galvas

Po vítězné premiéře Lukáše Dostála se na řadu dostává další mladý Čech. V dresu Blackhawks se poprvé v nejslavnější hokejové lize světa představí Jakub Galvas a proti němu bude stát Voráčkův Columbus. Ale to není ani zdaleka vše! Noc bude plná zajímavých zápasů a česká třešnička na dortu přijde v posledním zápase, kdy se Detroit postaví na led San Jose.

Jako první se v noci představí Buffalo, které bude hostit Blesky z Tampy. Sabres na tom nejsou v současné chvíli zrovna dobře. Poslední výhra je zaznamenaná k půlce prosince a od té doby se Šavle hledají. Hostující soupeř je podle bookmakerů jasným favoritem. Uvidíme, zda Palátovo mužstvo dokáže potvrdit svou roli.

Zároveň s předchozím duelem odstartuje i bitva Chicaga s Columbusem. Modrokabátníkům se v lednu moc nedaří a na první výhru v novém kalendářním roce čekali čtyři zápasy. Za Blackhawks se svého vysněného debutu dočká Jakub Galvas. Chicago na tom poslední dobou není dobře a dnes byl na COVID protokol přidán Jake McCabe.

V dalším zajímavém utkání se bude snažit Colorado atakovat prvenství v Západní konferenci.

Z pohledu amerického fanouška bude rozhodně nejpikantnějším zápasem Predators proti Avalanche. Colorado i Nashville prožívají neskutečné sezóny a oba celky mají ty nejvyšší ambice. Těžko by se v tomto střetnutí hledal vyložený favorit. Hráči Avalanche ale budou opět bez švédského mága Landeskoga, který by v první lajně mohl chybět. Oblíbenci kliček by se určitě mohli zaměřit na Makara, který hraje v úžasné formě.

O pozornost si jistě říká i T-Mobile Arena v Las Vegas. Na led Zlatých Rytířů přijede kanadské Toronto, které bude chtít odčinit poslední prohru z Denveru. Oproti Vegas jsou na tom ale lépe hráči Javorových Listů. Golden Knights v posledních čtyřech duelech padli hned třikrát a pokaždé smolně o jednu branku. To na psychice jistě nepřidá. Obě mužstva ale mají zatím stejný počet bodů, a proto bychom mohli dostat pořádně napínavou bitvu!

Vrchol večera bude pro českého fanouška ranní duel.

Na led San Jose přijede trápící se Detroit, který se pokusí zastavit Hertlovo řádění. Za poslední dvě kola nasázel český Žralok čtyři branky a k tomu přidal jednu nahrávku. V aktuální formě je schopen bezproblémově rozhodovat těsné zápasy. Podaří se Hronkovi ubránit svého reprezentačního parťáka?

Kompletní program

01:00 Buffalo Sabres – Tampa Bay Lightning

01:00 Columbus Blue Jackets – Chicago Blackhawks

01:00 Florida Panthers – Vancouver Canucks

02:00 Nashville Predators – Colorado Avalanche

04:00 Anaheim Ducks – Pittsburgh Penguins

04:00 Vegas Golden Knights – Toronto Maple Leafs

04:30 San Jose Sharks – Detroit Red Wings

