Do akce jde 28 týmů! Prodloužení sérií výher vyhlíží Florida, St. Louis a Calgary

NHL opět bude bavit! Program z úterý na středu nabídne hned 14 zápasů, tudíž si příznivci téměř každého týmu přijdou na své. V pěti arénách se začne hrát hodinu po půlnoci, nejpozději padne úvodní vhazování v Arizoně a Vancouveru. Dojde i k reprízám finálových sérií z let 2019 a 2020.

Právě Boston a St. Louis se spolu utkaly v bitvě o Stanley Cup před třemi lety. Bluesmani tehdy v rozhodujícím zápase vyhráli 4:1. Od památného finále se tyto celky utkaly jen jednou, a to na podzim 2019. Po dvou a půl letech tedy St. Louis vyjede do arény, ve které zažilo svůj historicky největší úspěch. Favorita bychom hledali marně, poněvadž oba týmy na tom jsou velmi podobně. Lepší formu mají svěřenci trenéra Berubeho, bodovali už osmkrát v řadě.

Carolině se na Rangers v poslední době dařilo, nicméně naposledy se radovali Jezdci. Oba soupeři už mají jistý postup do play-off, avšak boj o první pozici v Metropolitní divizi je pro Carolinu i Rangers lákavý. Newyorčané by si rádi připsali čtvrtou výhru v řadě, proti partě okolo ve formě hrajícího kapitána Staala to však jednoduché mít nebudou.

Zbylé zápasy se začátkem od 1:00 budou mít velké favority v podobě domácích týmů. Florida by ráda uspěla s Anaheimem, Washington s Philadelphií a Toronto s Buffalem. Fanoušci Maple Leafs se opět těší na výkon Austona Matthewse, jenž by v nejbližších dnech měl překonat metu šedesáti nastřílených branek.

Islanders stále cítí šanci na postup do play-off, avšak jejich ztráta na Washington se nikterak nesnižuje. Posledně navíc Ostrované vybouchli v St. Louis, kde prohráli poměrem 1:6. Tučňáci zabrali a po čtyřech porážkách v řadě byli znovu vítězní, když díky dvěma gólům hvězdného útočníka Crosbyho zdolali Nashville v prodloužení. Penguins se budou muset obejít bez suspendovaného Jevgenije Malkina, jenž minule nevybíravě fauloval obránce Borowieckého.

Detroit vyzve Ottawu potřetí během posledních deseti dnů. Svému soupeři by rád oplatil dvě porážky v poměru 2:5. Co napravovat mají i Žraloci, kteří nezvládli 6 zápasů za sebou a tentokráte je čeká těžký duel v Nashvillu. Zajímavé klání se chystá v Minnesotě. Domácí Divočina bude chtít zastavit nejproduktivnějšího muže celé soutěže Connora McDavida.

Vzájemné střety Chicaga a Los Angeles už sice nebudí velký zájem jako před lety, avšak především Králům půjde o hodně. Naposledy v sezoně změří síly Calgary a Seattle. V předešlých třech případech se pokaždé radovaly Plameny, které mají velmi blízko k triumfu v Pacifické divizi. Zároveň útočí na pátou výhru za sebou.

Další finálovou reprízu z nedávné doby nabídne utkání mezi Dallasem a Tampou. Dallas se v noci na pondělí oklepal z dvou domácích porážek a na ledě Chicaga kraloval 6:4 i díky skvělým výkonům hráčů první formace. Blesky musely zastavovat své nejhorší období v sezoně, čtyřikrát v řadě totiž naposledy padly v únoru 2020. S Buffalem si však pohrály celkem hladce.

Jeden z největších předsezonních favoritů se dostal do složité situace. Hokejisté Vegas směrem k play-off stále nemají nic jistého a v tuto chvíli to vypadá, že je až do posledních zápasů čeká těžký boj o postup. Rytíři se s Canucks potkali už na začátku dubna hned dvakrát. Lehce úspěšnější byl Vancouver, který prohrál v prodloužení, ale poté už vyhrál v řádné hrací době.

01:00 Boston Bruins – St. Louis Blues

01:00 Florida Panthers – Anaheim Ducks

01:00 New York Rangers – Carolina Hurricanes

01:00 Toronto Maple Leafs – Buffalo Sabres

01:00 Washington Capitals – Philadelphia Flyers

01:30 Detroit Red Wings – Ottawa Senators

01:30 New York Islanders – Pittsburgh Penguins

02:00 Minnesota Wild – Edmonton Oilers

02:00 Nashville Predators – San Jose Sharks

02:30 Chicago Blackhawks – Los Angeles Kings

03:00 Calgary Flames – Seattle Kraken

03:30 Dallas Stars – Tampa Bay Lightning

04:00 Arizona Coyotes – New Jersey Devils

04:00 Vancouver Canucks – Vegas Golden Knights

