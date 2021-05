Do akce půjde osm celků. Zvládne Washington vyrovnat, nebo bude mít Boston mečbol?

V noci z pátku na sobotu se bude hrát hned na čtyřech stadionech. Třetí vítězství si v rámci sérií mohou připsat tři celky – Boston, Carolina a Colorado. Edmonton si může napravit reputaci po prvním zápase, který na domácím ledě parta okolo Connora McDavida nezvládla.

00:30 Boston Bruins – Washington Capitals

Stav série 2-1

Už před sérií se hovořilo o vyrovnanosti těchto dvou celků a úvodní tři utkání série to jenom potvrdily. Třikrát muselo rozhodnout až prodloužení, když ve dvou z nich byli šťastnější bostonští Medvědi, kteří by v případě dnešní výhry měli už pomyslný mečbol.

Washington mohou dvě prohry mrzet dvojnásob, jelikož přišly v zápasech, které měl tým z hlavního města USA dobře rozehrané, jenomže Medvědi dvakrát ve třetí třetině dotáhli ztrátu a udeřili v prodloužení. Obzvlášť nešťastný byl pro Capitals třetí zápas, kdy Craig Smith skóroval po zmatcích za bránou, kterou strážil Ilja Samsonov, jenž se při rozehrávce nedohodl s Justinem Schultzem.

Mírně za očekáváním zatím zůstává David Pastrňák, který si v rámci prvních tří zápasů připsal dva kanadské body, avšak oba za asistenci, a tak na první branku v tomto play off stále čeká.

01:00 Nashville Predators – Carolina Hurricanes

Stav série 0-2

Lépe než Boston je na tom Carolina, která v úvodních dvou domácích zápasech potvrdila roli favorita této série. Hurikáni prožili velmi dobrou základní část, ve které skončili na druhém místě v rámci celé ligy, lepší bylo pouze Colorado. Carolina by v případě dnešní výhry mohla v dalším zápase pomýšlet na postup nejrychlejším možným způsobem.

Oba tyto celky se utkaly dvakrát v závěru základní části, když v obou případech byli úspěšnější Predátoři. Play off je však jiná soutěž a vypadá to, že Carolina je na něj perfektně nachystána. Svému soupeři na domácím ledě nedala šanci, když Nashville odjel z ledu dvakrát poražen, a to výsledky 5-2 a 3-0.

Jako dobrá volba se zatím ukazuje nasazení Alexe Nedeljkovice, který zatím v bráně Hurikánů trápí své soupeře při zakončení. Predátory trápí koncovka v podstatě celou sezónu, a tak nízká produktivita v jejich podání není až tak velkým překvapením.

03:00 Edmonton Oilers – Winnipeg Jets

Stav série 0-1

Trochu nečekaný výsledek přineslo první utkání v rámci série druhého se třetím týmem Severní divize. Winnipeg musel do utkání nastoupit v okleštěné sestavě (bez Duboise, Ehlerse a Beaulieua), ale i přesto si po vítězství 4-1 Jets připsali první bod, a tak budou dnes Olejáři pod mírným tlakem.

Hlavní postavou prvního zápasu byl gólman Winnipegu Connor Hellebuyck, který ze třiatřiceti střel pustil za svá záda pouze jednu. Kanadský bod si v tomto utkání nepřipsal Connor McDavid, ani Leon Draisaitl, což je záměr každého soupeře Edmontonu, avšak málokomu se to podaří. Winnipegu to v prvním zápase série vyšlo na jedničku.

Povede se Winnipegu přelstít svého soupeře také ve druhém zápase, nebo si svěřenci Davea Tippetta napraví reputaci a série se do Winnipegu bude stěhovat za vyrovnaného stavu?

03:30 St. Louis Blues – Colorado Avalanche

Stav série 0-2

Třetí zápas v rámci série prvního kola spolu odehrají týmy, které prožily diametrálně odlišnou základní část. Zatímco Colorado válcovalo své soupeře, tak Bluesmani museli v závěru základní části přepnout na vyšší rychlostní stupeň, aby se do bojů o Stanley Cup vůbec dostali, což se jim nakonec povedlo.

Vstup do něj už však tak povedený nebyl. Laviny jsou jedním z největších favoritů na vítězství v dnešním ročníku NHL a první dvě utkání to také naznačily. Colorado zvítězilo hladce 4-1 a 6-3, a tak už dnes budou moci navléct třetí korálek na šňůru výher v letošním play off. Dva exkluzivní večery prožil Nathan MacKinnon, který si v již dvou zmíněných zápasech připsal sedm kanadských bodů za bilanci 5+2.

Oba týmy do třetího zápasu nastoupí v okleštěné sestavě. Domácím budou chybět například Vince Dunn, David Perron nebo Justin Faulk, za hosty se k dlouhodobě zraněným hráčům přidá také Nazem Kadri, který bude pykat za svůj zákrok na Justina Faulka z minulého zápasu.

