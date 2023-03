Do třetice všeho zlého. Mrázek znovu zraněný

Hořký úsměv. Asi tak lze reagovat na to, že se český brankář potřetí v sezoně zranil. Petra Mrázka opět zradila třísla, z nočního zápasu proti Bostonu musel odstoupit. Vážností dalšího zranění si trenérský štáb Chicaga nebyl jistý.

Zápas proti ligovému lídrovi z Bostonu přitom začal impozantně. Šestnáct střel, šestnáct zákroků. Po osmadvaceti minutách hry ale přišel nucený konec.

Jako první se přitom zdálo, že Mrázek odstupuje kvůli problémům s hlavou. Do masky totiž dostal tvrdou pumelici z hole Dmitrije Orlova. Vypadal pořádně otřeseně, ale v zápase pokračoval. Ale jen chvíli, v krátkém sledu pochytal pár střel a po písknutí rozhodčího zamířil na střídačku.

Nikdo nevěděl proč, víceméně se mělo za to, že za to může otřes způsobený Orlovovou střelou.

Jak ale trenér Chicaga Luke Richardson po zápase odhalil, problém byl jinde.

„Jedná se o velmi podobné zranění, jaké už letos měl. Ale není tak vážné,“ odhalil Richardson. „Což je samozřejmě dobře. Ale zítra ráno se na to budeme muset podívat blíže a pořádně ho prohlédnout.“

Jde tak o třetí zranění třísel během jedné sezony. Když vezmeme v potaz i minulé ročníky, jde opravdu o chronický problém.

Naštěstí pro Mrázka i Chicago to ale vypadá, že střídal spíše z preventivních důvodů, aby se případné zranění ještě nezhoršovalo.

„Chtěl střídat, protože věděl, že kdyby chytal dál, ještě by se to zhoršilo, a to výrazně,“ vysvětloval Richardson. „Bylo to chytré. Alex Stalock je navíc typem gólmana, kterému nevadí jít do takové situace. Naštěstí to pro nás dopadlo vítězně.“

Blackhawks nyní míří na výjezd, který bude čítat pět zápasů. S týmem ze začátku rozhodně nebude, nicméně trenérský štáb pracuje s možností, že by se v jeho průběhu mohl Mrázek vrátit.

