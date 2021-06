Do zámoří míří další český hokejista! Prosadit se pokusí v Chicagu

V úterý večer vyplavala na povrch poměrně překvapivá zpráva, avšak české hokejové fanoušky jistě potěšila. O plzeňského forvarda Jakuba Poura projevili zájem Chicago Blackhawks, se kterými dvaadvacetiletý rodák z Rokycan podepsal kontrakt na dvě sezóny, za které si může vydělat až 1,685 milionu dolarů.

„Je to splněný hokejový sen,“ začal vykládat Jakub Pour, jenž svými výkony přesvědčil vedení Chicaga, aby do své organizace přivedlo po Dominiku Kubalíkovi dalšího hokejistu, jenž hokejově vyrostl v Plzni. Nováčkovský kontrakt útočníka, jenž nikdy nebyl draftovaný, bude trvat do sezóny 2022/2023.

„Každý kluk, který obuje brusle, chce hrát v NHL. Vím, že jsem této mety zatím nedosáhl, ale můj podpis smlouvy s Chicagem je důležitým krokem k tomu, aby se mi to splnilo. Jsem o to šťastnější, že jsem se dohodl právě s Chicagem, protože ho detailně sleduju od doby, kdy tam začal hrát Dominik Kubalík. Jedná se pro mě o sympatickou organizaci, kde jsou skvělí hráči, klub má tradici a také úspěchy,“ objasňoval Pour, jenž si je vědom také důležitostí letní přípravy.

„Tohle léto se musím připravit na sto procent, abych byl na tuhle výzvu připraven. V Chicagu udělám vše, co je v mých silách, abych si splnil sen. Věřím a doufám, že se mi splní brzy, ale budu trpělivý. Ať už šance přijde hned, nebo až za rok, tak musím být připraven.“

Dvaadvacetiletý český forvard strávil svou dosavadní extraligovou kariéru v dresu Plzně. Ještě předtím však získal dva mládežnické tituly, také v Plzni. V Extralize debutoval během sezóny 2017/2018, kdy v plzeňském dresu ještě nastupoval také Dominik Kubalík. V plzeňském dresu si Pour nakonec připsal bilanci 32+15 za 162 odehraných zápasů.

Zkušenosti má také s reprezentací, a to jak s mládežnickou, tak také se seniorskou. V té seniorské si premiérové starty připsal před světovým šampionátem v roce 2021, kdy naskočil do tří zápasů proti Rakousku a Německu, připsal si dvě asistence.

Sezóna 2020/2021 byla pro Poura zatím tou nejlepší, minimálně co se statistik týče. Díky dvanácti přesným zásahům si vytvořil nový střelecký rekord, který si vytvořil také v počtu bodů. K dvanácti zásahům si připsal čtyři asistence.

