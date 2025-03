Dobeš bude po třech týdnech chytat. Nesmí vychladnout, ví trenér

Zdá se, že trenér Martin St. Louis je pevně rozhodnutý, že hlavním brankářem Montrealu je Samuel Montembeault. Po pauze kvůli 4 Nations Face-Off vyhrál s Canadiens první tři zápasy, čímž udržel tým v boji o divokou kartu do play-off. Během těchto tří duelů inkasoval pouhých pět branek a měl úspěšnost zákroků 93,2 %. Jakou roli v této situaci hraje Jakub Dobeš?

St. Louis v pátek oznámil, že sobotní utkání proti Buffalu odstartuje právě Jakub Dobeš. „Upřímně jsem si myslel, že St. Louis bude dál sázet na Montembeaulta jako na jedničku – zvlášť poté, co Canadiens vyhráli tři zápasy po přestávce a zůstali na dostřel play-off," napsal například Stu Cowan, redaktor Montreal Gazette.

Čtyřiadvacetiletý český brankář neodchytal utkání od 9. února, kdy při porážce s Tampou Bay pustil tři góly z osmi střel.

Poslední čtyři zápasy, které odchytal, skončily pro Canadiens bilancí 0-3-1 a Dobeš měl úspěšnost zákroků pouze 86,8 %. „Dobeš bude v brance proti Sabres,“ potvrdil ale St. Louis.

Je to jednoduché, kdyby Dobeš stál, neprospělo by to nikomu. A St. Louis si uvědomuje, že Dobeše nemůže nechat sedět příliš dlouho.

„Je důležité, aby nevypadl z tempa, proto dostane další šanci,“ citoval novinář trenéra Canadiens. Očekává však, že jeho starty budou omezené. „Dobeš dostane další starty do konce sezony, ale pravděpodobně ne mnoho – pokud tedy Montreal nevypadne z boje o play-off."

Další šance by mohly přijít v rámci zbývajících dvojzápasů. „Montreal má před sebou čtyři série back-to-back zápasů, což by mělo Dobešovi dát více příležitostí," napsal novinář. Konkrétně jde o zápasy 11. a 12. března (Vancouver, Seattle), 27. a 28. března (Philadelphia, Carolina), 5. a 6. dubna (Philadelphia, Nashville) a 11. a 12. dubna (Ottawa, Toronto).

