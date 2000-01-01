Dobeš pádí ve stopách Haška i Roye! Kdo patří do jedenáctky oceněných českých noviců?

14. června 16:15Tomáš Zatloukal
Konat se právě teď hospodský kvíz zaměřený na hokej, byla by to nejspíš otázka, která se hromadně kompenzuje vypitými panáky. Tak schválně, víte, kdo byl prvním Čechem zařazeným do All-Rookie Teamu? Výběru těch nejznamenitějších zelenáčů sezony? Možná se kvůli titulku i šedesátce na krku nabízí Dominik Hašek, ovšem toho předběhl i Jaromír Jágr. A primát patří ještě někomu jinému - hráči, který zrovna Jágra v roce 1993 při pokusu o "stříbrný hattrick" příliš nepotěšil.
Na hlavě nezaměnitelná helma značky Jofa, na zádech pětadvacítka a na kontě jeden z nejslavnějších gólů začátku devadesátých let.
Ano, je to David Volek!
Do All-Rookie Teamu se dostal po výborné sezoně 88/89 u newyorských Ostrovanů. O dva roky později se dočkal Jágr, léto na to i Hašek.
Postupně se přidali i další borci, které lze právem řadit mezi persony minimálně tuzemského hokeje.
Nechybí Milan Hejduk či Patrik Eliáš, tady je kompletní seznam:
David Volek (1988/89 – NY Islanders)
Jaromír Jágr (1990/91 – Pittsburgh Penguins)
Dominik Hašek (1991/92 – Chicago Blackhawks)
Petr Sýkora (1995/96 – New Jersey Devils)
Patrik Eliáš (1997/98 – New Jersey Devils)
Milan Hejduk (1998/99 – Colorado Avalanche)
Martin Havlát (2000/01 – Ottawa Senators)
Rostislav Klesla (2001/02 – Columbus Blue Jackets)
Ondřej Palát (2013/14 – Tampa Bay Lightning)
Dominik Kubalík (2019/20 – Chicago Blackhawks)
Jakub Dobeš (2025/26 – Montreal Canadiens)
Nejčerstvějším přírůstkem a druhým gólmanem z Česka se tento týden stal Dobeš, jeden z motorů zdařilého ročníku v podání Habs!
Náročné fanoušky v Montrealu pobláznil, na silnou základní část, za kterou se probil do mančaftu top nováčků na úkor třeba Jespera Wallstedta či Jaroslava Askarova, navázal fantastickým play-off.
Tolik připomínajícím 16 let staré tažení Jaroslava Haláka.
Průběhem, včetně dvou postupů po sedmizápasových dramatech, i detaily dotvářejícím dojem dokonalého déjá vu. I slovenské ikoně tehdy bylo pětadvacet, také Dobešovo jméno se ocitlo na dopravních značkách.
V Montrealu slaví dvakrát, vedle Dobeše se dostalo i na ofenzivní hvězdičku Canadiens Ivana Děmidova:
Congrats to Ivan Demidov & Jakub Dobes on making the NHL All-Rookie Team ???? pic.twitter.com/GRC7cEDqL4
— /r/Habs (@HabsOnReddit) June 12, 2026
Symbolické bylo, když právě Halák přinesl během finále Východní konference do Centre Bell tradiční pochodeň.
Dobeš během vyřazovacích bojů navázal na brankářské velikány Kena Drydena s Patrickem Royem, když se statusem novice zvládl dvě "game 7", v "St. Patrickových" šlépějích jde i ziskem fleku v All-Rookie Teamu.
O místo si řekl 43 odehranými duely, obstojnou úspěšností 90,1 procenta a hlavně schopností zavřít branku a zvítězit. Slavil 29krát! Suverénně nejvíckrát z maskovaných zelenáčů.
Přechytal zkušeného Kanaďana Sama Montembeaulta, o němž se původně mluvilo v souvislosti s olympiádou v Miláně, i vychvalovaného Američana Jacoba Fowlera. Vyhrával, když to skvadra pod vedením Martina St. Louise akutně potřebovala.
Zaujal i bezprostřední povahou, intenzitou, s jakou hraje. Nikomu nic nedaruje, nebojí se fyzické konfrontace. Poznal to třeba i čerstvý vítěz Hart Trophy Nikita Kučerov...
"Jsem jen svéráz v masce, co se snaží zastavovat puky," říká o sobě syn bývalého extraligového brankáře Zdeňka. Jde mu náramně!