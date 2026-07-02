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Dobeš si vychytal novou smlouvu. Montreal sází na českou jedničku

2. července 22:02

Radim Sochor

Jakub Dobeš má jasno o své budoucnosti. Canadiens s ním podepsali tříleté prodloužení smlouvy s průměrnou roční hodnotou necelých 5,4 milionů dolarů. Nový kontrakt začne platit od sezony 2027/28.

 Pětadvacetiletý gólman se v poslední sezoně pevně usadil v roli jedničky Montrealu. V základní části odchytal 43 zápasů, připsal si 29 výher a mezi nováčky vedl všechny brankáře v počtu vítězství. Zapsal bilanci 29–10–4, průměr 2,78 inkasované branky na zápas a úspěšnost zákroků 90,1 %.

Výraznou roli sehrál i v play-off, kde nastoupil do všech 19 zápasů Canadiens a pomohl týmu až do finále Východní konference. S devíti výhrami se zařadil na třetí místo klubové historie mezi nováčkovskými brankáři v play-off. Díky povedené sezoně byl Dobeš navíc vybrán do NHL All-Rookie Teamu pro ročník 2025/26.

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