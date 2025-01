Dobeš: Učím se každým dnem! Pleky i pan Rulík jsou super chlapi

Vychytal nulu během premiéry v NHL i další čtyři výhry. Čeští fanoušci možná Jakuba Dobeše dosud tolik neznali. Teď u hokeje není člověka, který by jeho start v Montrealu neobdivoval.

V reprezentační U16 má jeden start, na žádné velké akci už se pak neobjevil. Právě v šestnácti letech totiž odešel do Ameriky, kde se z nižších soutěží vypracoval až na univerzitní jedničku.

Z Ohio State University se pak stěhoval do Kanady za svým snem, který se mu teď plní.

Jak prožíváte svoje první týdny v NHL a pozornost, která se na vás stočila ze zámoří i z Česka?

Člověku se život trochu změnil. Zatím si na to zvykám, ale myslím, že se s tím vypořádávám dobře, abych se mohl plně soustředit na hokej. Kdo chce být hokejistou na nejvyšší úrovni, musí vědět, že tohle přijde. Se mnou se to přitom seběhlo ze dne na den, nečekal jsem to. Jeden den jsem byl na farmě, druhý den v letadle a po té Floridě už se to pak měnilo celé. Najednou o vás ví více lidí, je na váš upřeno více očí. Vědí, kdo jste a co děláte.

I v běžném životě? Montréal je v tomhle specifický…

Když někam jdete a potkáte více lidí, je najednou větší šance, že za vámi někdo přijde a pozdraví vás. Všechno ale probíhá v pohodě. Myslím, že se s tím vypořádávám bez problému, dál se mohu soustředit na hokej.

A to pro vás není novinka, že? I když jste u toho stíhal studovat.

Myslím, že moje cesta byla chytrá z pohledu školy i hokeje. Všude, kde jsem v Severní Americe byl, jsem měl vždy super podmínky, super trenéry a super kluby. Ta cesta přes Ameriku a Kanadu byla pro mě jednoduchá v tom, že jsem se mohl plně soustředit právě na sport. Byla to typická cesta zámořského hráče, na kterou jsem si nastavil hlavu.

Bylo snazší prožít debut v NHL na venkovním ledě?

To se nedá takhle říct. Jsem hlavně rád za to, co a jak se stalo. Osud vám to takhle napíše. Já se snažil být hlavně připravený a předvést v tom zápase nejlepší výkon. Nedokážu říct, zda je lepší debutovat venku, nebo doma. Myslím, že se vše povedlo ideálně.

V zámoří kroutíte už osmou sezonu. Sedlo vám tamní prostředí?

Je pravda, že už se někdy trošku více cítím jako Američan. Do Česka se moc nevracím. Mám tam kamarády, ale neviděl jsem je pořádně deset let... Je to vždycky jen na pár dní či týdnů. A nejtěžší je to s rodiči. Snad se sem jednou přestěhují. Bylo by super, kdybychom tady jednou byli všichni spolu, protože já i brácha Zdeněk jsme si zvykli na život tady. A v tomhle věku je dost těžké přivykat zpátky na život v Evropě.

„Je pravda, že už se někdy trošku více cítím jako Američan.“

Učíte se v Montréalu francouzsky?

Snažil jsem se tohle léto. Něco jsem se naučil, ale během sezony jsem zjistil, že je hodně málo času dát dohromady lekce a docela jsem to ztratil. Během léta to ale zkouším, kdybych přidal i třetí jazyk, bylo by to super. Pracuju na tom, ale zatím jsem tak na levelu jedna. Nic extra.

A co prostředí domácí Bell Centre s 21 tisíci lidmi?

Přijde mi, že těch pár tisíc vám udělá rozdíl, fanoušci jsou slyšet o trochu víc. Je to o zvyku. Soustředil jsem se jenom na hokej a hluk fanoušků trochu vytěsnil, ale první dva zápasy byly určitě trošku těžší než v jiné hale. Každopádně naše hala je asi nejlepší, ve které jsem kdy hrál a ve které kdy budu hrát.

Jak to máte s bydlením, když jste sezonu začínal na farmě?

Minulý rok jsem žil v Lavalu, na tuhle sezonu jsem se ale přestěhoval o něco blíže Montrealu, protože jsem věřil, že ta šance přijde. Mám to zhruba dvacet minut do Montrealu a podobně daleko i do Lavalu, jsem tak někde na půli cesty.

Prý z brankářů NHL sledujete hlavně Vasilevského?

Je to jeden z nejvíce dominantních gólmanů za poslední roky. Také jeho styl mi připadá docela podobný a prvky jeho chytání jsem se snažil dostat i do svého stylu hry. Jemu to funguje a chci, aby to fungovalo i mně. Myslím, že si od něho mohu hodně vzít.

Teď hlavně chytat co nejvíce, že?

To je to nejdůležitější, na co myslím. Abych v Montrealu chytal co nejvíc, abych tady podepsal smlouvu na další rok.

„Osobně moc na reprezentační akce nekoukám.“

A chtěl byste v budoucnu reprezentovat?

Osobně moc na reprezentační akce nekoukám. Na farmě jsme se s panem Rulíkem a Tomášem Plekancem po tréninku bavili 30 minut, jsou to super chlapi, ale nic konkrétnějšího doteď neproběhlo. Uvidíme, co se stane v budoucnu, teď je to dost předběžné.

Máte sny spíš v NHL?

Chtěl bych to brát sezonu po sezoně, čas jde rychle a nechcete se dívat moc dopředu. Chcete si užít každý den, každý den v NHL je super. Pro mě je sen určitě udělat s tímhle týmem play off po dlouhé době. Máme hodně mladých a výborných hráčů v organizaci. A věřím, že jednoho dne se nám podaří vyhrát i Stanley Cup. Bylo by super to tady pak společně oslavit. To by pro mě znamenalo nejvíc. Zatím se ale učím nové věci každým dnem.

Je pořád cítit, jaký odkaz zanechal Tomáš Plekanec v Montrealu? Vzpomínají na něj?

Na sto procent. Pleky je hodně důležitá postava téhle značky. Na farmě jsou jeho portréty, tady jsou jeho portréty. Viděl jsem hodně dresů. Vždycky když přiletí, celý stadion je na nohou. Velká osobnost, co tady dokázal. Klobouk dolů.

V týmu máte slovenského parťáka Juraje Slafkovského. Držíte při sobě víc, nebo je to jako s jiným spoluhráčem?

Je to jeden z mladších kluků, se kterými se víc bavím, protože máme stejné zájmy. Vždycky si najdeme, o čem pokecat. Máme dobrý vztah, každý den si pokecáme o něčem novém. Je to super kluk, pomáhá mi, když něco nevím. Naše přátelství je na dobré úrovni.

Kdo je nejnepříjemnější střelec na tréninku?

Laine, určitě. Ví, kam dát puk, hodně dobře čte ostatní hráče a ostatní brankáře. Laine a Suzuki jsou nejchytřejší v tom, že ví, jak dát gól. Díky hokejovému mozku, připadá mi, že jsou nejchytřejší, když na mě jezdí. Udělám jeden pohyb, oni to vidí, a pošlou to, kam mají. Nejlepší střelu bych řekl, že má Caufield, Juraj nebo Anderson. Je to rychlé, když to dostanou na jedničku, tak to většinou skončí v bráně. Tohle je asi pět nejlepších střelců týmu.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+