Dobeš vychytal další vítězství, Ottawa vyloupila New Jersey

Na dnešním menu kanadsko-americké NHL byla pouze tři utkání. A nutno říct, že se dařilo českým a slovenským hokejistům.

Trápící se New Jersey opět padlo. Devils se v posledních dnech úplně zadrhla ofenzíva. Třikrát z posledních čtyř hraných zápasů skórovali pouze jeden jediný gól. A dnes se právě o ten jediný gól postaral Tatar, Ottawa zvítězila v New Jersey 2:1.

Zápas mezi Montrealem a New Yorkem Rangers nabídl hned devět branek. Rangers čtyřikrát vedli, ale na vítězství to nestačilo. Za stavu 4:4 šel zápas do prodloužení, kde rozhodl Patrik Laine. Jakub Dobeš sice pustil čtyři góly, ale zároveň si připsal 23 úspěšných zákroků. A hlavně výhru, pátou v řadě.

New Jersey Devils – Ottawa Senators

1:2 (0:0, 1:1, 0:1)



Branky a nahrávky

35. Tatar (Lazar, L. Hughes) – 34. Ostapchuk (Amadio, Highmore), 43. Zub (Pinto).

Statistika

Střely na bránu: 26 – 20 | Přesilová hra: 0/1 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Jacob Markström (NJD) – 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 57:36

Anton Forsberg (OTT) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 96,2 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:28

Tomáš Tatar (NJD) – 1+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:02



Tři hvězdy utkání

1. Anton Forsberg (OTT) 25 zákroků

2. Arťom Zub (OTT) 1+0

3. Zack Ostapchuk (OTT) 1+0

Montreal Canadiens – New York Rangers

5:4pp (1:2, 2:2, 1:0 – 1:0)

Branky a nahrávky

14. Gallagher (Dvorak, Josh Anderson), 26. Dvorak (Gallagher, Newhook), 36. Suzuki, 53. Slafkovský (Caufield, Hutson), 64. Laine (Guhle, J. Evans) – 12. Lafrenière (K. Miller), 15. Cuylle, 31. Zibanejad (Fox, Panarin), 37. Kreider (Fox, R. Lindgren).

Statistika

Střely na bránu: 38 – 27 | Přesilová hra: 0/3 – 1/2 | Trestné minuty: 15 – 17



Kdo se postavil do brankoviště?

Jakub Dobeš (MTL) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2 %, odchytal 63:20

Jonathan Quick (NYR) – 33 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,8 %, odchytal 63:20



Česká a slovenská stopa

Jakub Dobeš (MTL) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2 %, odchytal 63:20

Juraj Slafkovský (MTL) – 1+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:15

Filip Chytil (NYR) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 17:51



Tři hvězdy utkání

1. Brendan Gallagher (MTL) 1+1

2. Patrik Laine (MTL) 1+0

3. Adam Fox (NYR) 0+2

Dallas Stars – Detroit Red Wings

4:1 (3:0, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky

6. Blümel (Hryckowian, Blackwell), 14. J. Robertson (Duchene, Heiskanen), 15. Bourque (Ljubuškin, Duchene), 55. W. Johnston (J. Robertson) – 53. Edvinsson (Larkin, Kasper).

Statistiky

Střely na bránu: 25 – 34 | Přesilová hra: 1/1 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Oettinger (DAL) – 33 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 59:50

Alex Lyon (DET) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Matěj Blümel (DAL) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 9:21



Tři hvězdy utkání

1. Jake Oettinger (DAL) – 33 zákroků

2. Jason Robertson (DAL) – 1+1

3. Matt Duchene (DAL) – 0+2

