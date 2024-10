Dobrá zpráva pro Canucks. Joshua se po odstranění nádoru vrací k tréninku

Když v polovině září přišla zpráva, že Dakotovi Joshuovi byla diagnostikována rakovina varlat, mnohým zatrnulo. Bulka, kterou si v létě nahmatal, však naštěstí šla chirurgicky odstranit, aniž by nádor zanechal v těle nějaké následky. Po měsíci se osmadvacetiletý hokejista konečně objevil také na ledě a se spoluhráči si zatrénoval.

Informaci přinesl Colton Pankiw z Daily Hive. Joshua, který absolvuje aktuální trip s Vancouverem, se objevil na ledě v sobotu ráno ve Philadelphii a zatrénoval si, byť zatím v omezeném režimu a oblečen v bezkontaktním dresu pro hráče, kteří se vrací po zdravotních problémech a nemohou absolvovat plnohodnotné tréninky.

I tak se jedná pro Canucks o skvělou zprávu a potvrzují se slova trenéra Ricka Toccheta, který už dříve avizoval, že Joshua vyrazí s týmem na čtyřzápasový trip a pokusí se začít trénovat. Stalo se tak před třetím duelem venkovní šňůry, ve kterém Vancouver porazil Flyers 3:0.

Byť se jedná o vesměs pozitivní informace, stále neexistuje ani odhad termínu, kdy by se Joshua mohl začít naplno věnovat tréninku a zkusit se také vrátit do zápasového kolotoče.

Přeci jen, operace diagnostikované rakoviny a následná léčba a rekonvalescence patří k velkým zásahům do lidského těla. Kromě fyzických problémů se navíc Joshua musel (musí) vypořádávat i s psychickou zátěží. Dozvědět se, že máte rakovinu, patří k nejstresovějším situacím v životě, obzvlášť ve 28 letech, kdy je člověk pln elánu a sil a na takové věci zkrátka nemyslí.

Hráči i vedení Vancouveru, kteří poskytli Joshuovi veškerou možnou podporu, na jeho návrat k hokeji rozhodně nechtějí tlačit. Všichni jsou především rádi, že je jejich kolega a kamarád v pořádku. Faktem ovšem je, že rodáka z Dearbornu v Michiganu by rozhodně v sestavě potřebovali.

Vstup Canucks do sezony nebyl vůbec povedený a platí to i poté, co se jim povedlo ukořistit dvě výhry v posledních dvou zápasech. Joshua totiž v minulé sezoně předváděl výtečný hokej, měl lví podíl na výborných výsledcích týmu a v 63 zápasech zaznamenal 18 branek a 14 asistencí. Především ale hrál hodně tvrdý a účinný hokej. Patřil k hráčům s nejvíce bodyčeky a znepříjemňoval oporám soupeřů pobyt na ledě. Výborně tak kombinoval ofenzivní a defenzivní část hry.

Tím si ostatně vysloužil i významné navýšení svého platu.

Na konci června uzavřel s generálním manažerem Patrikem Allvinem čtyřletou smlouvu s průměrným ročním platem ve výši 3,25 milionu dolarů. Doposud bral naprosté minimum, v posledních dvou sezonách hrál za 825 tisíc dolarů.

Share on Google+