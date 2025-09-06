NHL.cz na Facebooku

NHL

Dobrá zpráva pro osvobozené hokejisty. Hart a spol. mají zelenou pro návrat do NHL

12. září 16:30

Tomáš Zatloukal

Carter Hart, Michael McLeod, Dillon Dubé, Cal Foote a Alex Formenton se mohou vrátit do NHL. Rozhodnutí přichází necelé dva měsíce, poté co zmíněné plejery shledal soud v ontarijském Londonu nevinnými v případě, který se točil kolem údajných sexuálních deliktů z roku 2018. 15. října má vyjmenovaná pětice možnost podepsat smlouvy v zámořské profilize, pokud o jejich hokejový kumšt bude zájem. Do elitní soutěže pak smí aktivně zasáhnout od 1. prosince.

Comeback k profesionálnímu hokeji to bude, či spíše může být, po téměř dvouleté odmlce.

Kariéry v té době předních kanadských talentů náhle přeťala zkraje roku 2024 obvinění ze sexuálního napadení, ke kterému mělo podle obžaloby dojít v červnu 2018.

Na hotelovém pokoji, po akci na oslavu zlata z juniorského šampionátu, na jehož zisku se Hart, Foote, Formenton, Dube i McLeod podíleli.

Všichni byli při nedávném soudu prohlášeni nevinnými.

Svou nevinu unisono opakovaně deklarovali s tím, že se sexuální praktiky děly za souhlasu dívky, která za žalobou stála. Měla veškeré aktivity prý iniciovat. Její verzi událostí, nekonzistentní a vícekrát upravované, soud neuvěřil...

Pětka juniorských šampionů se tak může vrátit ke svému řemeslu. Hart byl v době, kdy byla vznesena obvinění (leden 2024), gólmanem Letců z Philadelphie. Dubé sbíral body za calgarské Flames.

V NHL působili i Foote s McLeodem (New Jersey Devils), jen Formenton nastupoval ve Švýcarsku.

Všichni, až na Formentona, který se již dříve v září dohodl na obnovení angažmá v Ambri-Piottě, jsou aktuálně bez platného kontraktu.

Najdou uplatnění? Minulý týden byl na případný Hartův podpis s Flyers dotazován Dan Hilferty, šéf Comcast Spectator, tedy společnosti, co populární filadelfský klub vlastní.

Prohodil, že celou věc ještě nehodlá komentovat: "Nechme nejprve promluvit NHL."

Slavná soutěž promluvila. Teď jsou na tahu kluby.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Tak jak, Connore? Dokonce i kanadský premiér je znepokojen situací kolem McDavida

12. září 12:00

Jack Hughes rozjel rodinné téma: Chce hrát s Quinnem, věří v setrvání Lukea

12. září 10:30

Přestupová bomba na obzoru? Canadiens a Flames se zajímají o Zachu!

12. září 8:49

Talent Misa má podepsáno, se Sharks podškrábl nováčkovský kontrakt

12. září 3:11

nhl.cz doporučuje

Sweeney k vyhlídkám Bruins: Starého kápa jsme se zbavili, nového zatím nemáme

10. září 12:00

Preview: Detroit chce konečně projít do play-off. Posílil Yzerman dostatečně?

9. září 17:10

Preview: Carolina oživila kádr. Přinese to úspěch v play-off?

5. září 17:40

RETRO: Jak Kanada propadla v Bitvě století, i když vlastně nešlo o Kanadu

25. srpna 8:00

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.