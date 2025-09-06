Dobrá zpráva pro osvobozené hokejisty. Hart a spol. mají zelenou pro návrat do NHL

12. září 16:30Tomáš Zatloukal
Carter Hart, Michael McLeod, Dillon Dubé, Cal Foote a Alex Formenton se mohou vrátit do NHL. Rozhodnutí přichází necelé dva měsíce, poté co zmíněné plejery shledal soud v ontarijském Londonu nevinnými v případě, který se točil kolem údajných sexuálních deliktů z roku 2018. 15. října má vyjmenovaná pětice možnost podepsat smlouvy v zámořské profilize, pokud o jejich hokejový kumšt bude zájem. Do elitní soutěže pak smí aktivně zasáhnout od 1. prosince.
Comeback k profesionálnímu hokeji to bude, či spíše může být, po téměř dvouleté odmlce.
Kariéry v té době předních kanadských talentů náhle přeťala zkraje roku 2024 obvinění ze sexuálního napadení, ke kterému mělo podle obžaloby dojít v červnu 2018.
Na hotelovém pokoji, po akci na oslavu zlata z juniorského šampionátu, na jehož zisku se Hart, Foote, Formenton, Dube i McLeod podíleli.
Všichni byli při nedávném soudu prohlášeni nevinnými.
Svou nevinu unisono opakovaně deklarovali s tím, že se sexuální praktiky děly za souhlasu dívky, která za žalobou stála. Měla veškeré aktivity prý iniciovat. Její verzi událostí, nekonzistentní a vícekrát upravované, soud neuvěřil...
Pětka juniorských šampionů se tak může vrátit ke svému řemeslu. Hart byl v době, kdy byla vznesena obvinění (leden 2024), gólmanem Letců z Philadelphie. Dubé sbíral body za calgarské Flames.
After being found not guilty for sexual assault — Alex Formenton is coming out of retirement to sign a 3.5 month deal with HC Ambri-Piotta ????????
— PuckEmpire (@puckempire) September 6, 2025
Formenton, 25, last played professionally in 2023-24, with HC Ambri-Piotta, before retiring from ice hockey to become a construction… pic.twitter.com/tWCAvAKvpU
V NHL působili i Foote s McLeodem (New Jersey Devils), jen Formenton nastupoval ve Švýcarsku.
Všichni, až na Formentona, který se již dříve v září dohodl na obnovení angažmá v Ambri-Piottě, jsou aktuálně bez platného kontraktu.
Najdou uplatnění? Minulý týden byl na případný Hartův podpis s Flyers dotazován Dan Hilferty, šéf Comcast Spectator, tedy společnosti, co populární filadelfský klub vlastní.
Prohodil, že celou věc ještě nehodlá komentovat: "Nechme nejprve promluvit NHL."
Slavná soutěž promluvila. Teď jsou na tahu kluby.
