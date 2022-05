Dobrá zpráva pro Tampu! Point se možná stihne vrátit

Nadějné zprávy přichází z tábora Tampy Bay. Útočník Brayden Point po zranění v prvním kole musel vynechat celé čtvrtfinále. Hovoří se ale, že se jeho stav zlepšuje a mohl by ještě zasáhnout do hry. Minimálně tým s ním ještě rozhodně počítá.

Útočník Tampy Bay Brayden Point by mohl ještě zasáhnout do závěrečných zápasů play-off. V rozhovoru s novináři to naznačil trenér floridského celku Jon Cooper. Šestadvacetiletý rodák z Calgary si poranil pravou nohu v první třetině sedmého zápasu proti Torontu a od té doby nehrál.

„Nemůžu to říct s jistotou, protože nevím ani, kdy začne semifinále,“ odpověděl kouč na otázku, zda se Point stihne ještě vrátit (tehdy ještě nebylo jasné, že první zápas semifinále začne ve středu – pozn. aut.). „Jestli je Point blíž návratu do třetího kola, než byl před druhým? Bez debat, zlepšuje se. Uvidíme, jak to bude. Máme plán a dáme vědět, kdy se spustí.“

Podobný osud hned dvakrát potkal i dalšího hráče Tampy, Stevena Stamkose. V roce 2016 chyběl prvních šestnáct utkání play-off, aby naskočil do utkání s Pittsburghem, které nakonec pro Tampu bylo posledním. V roce 2020 pak chyběl dokonce téměř celou play-off část sezóny. Vrátil se až na třetí finálový zápas proti Dallasu, kde svou jedinou střelou pomohl k výhře Lightning 5:2.

„(Nehrát) je nejhorší pocit pro atleta, obzvláště v této části sezóny,“ vzpomíná současný kapitán Stamkos. „Takové věci se dějí. Je to smůla. Jako tým soucítíme s „Pointerem“. Víme jak důležitý pro tým je, jaký je to kalibr a co dokázal za poslední dobu. Má v kabině velký respekt. Na ledě je bojovník a maká do posledních sil, aby se vrátil.“

„Doufáme, že je stále dost času, aby se stihl vrátit. Odpočinek je určitě fajn. Málokdo čekal, že po postupu ze sedmého zápasu přejedeme Floridu bez jednoho z nejlepších hráčů u nás i na světě. Je to zásluha týmu za to, že držel pohromadě, zůstal nohama na zemi a hrál svůj styl.

Point byl v sezóně jedním z klíčových hráčů týmu. V základní části nasbíral padesát osm bodů za dvacet osm branek a třicet asistencí. V play-off za sedm zápasů stihl v obou kategoriích kanadského bodování zapsat dva body. V posledních dvou sezónách vedl NHL v počtu play-offových branek. V každé jich dal čtrnáct a měl tak velký podíl na tom, že Tampa získala Stanley Cup dvakrát po sobě.

Point i přes zranění zůstává s týmem a hráči si ho chválí. „Pointer je člověk, kterého prostě chcete mít u sebe,“ prohlásil Aley Killorn. „Čím déle hrajeme, tím větší je šance, že se vrátí. Nevím, jestli je to náš cíl, ale je to určitě možnost. Takže ano, myslíme na to.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

