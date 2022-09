Dobrá zpráva pro Vegas. Stone se stíhá vrátit

Poslední měsíce nejsou pro fanoušky Vegas Golden Knights ničím příjemným. Fatální neúspěch v podobě konce sezony po základní části, vyhazov trenéra a absolutní kalamita s gólmany. Konečně se ale také blýská na lepší časy, návrat kapitána je blízko.

Stone měl celou minulou sezonu pokaženou zraněními. Největší zásah mělo asi zranění zad, které ho vyřadilo ze hry na 26 utkání. Navíc v tu nejméně vhodnou chvíli, od února do dubna, kdy se bojovalo o každičký bodík.

Jak známo, Vegas to nevyšlo, obecně šlo o velmi nepovedený ročník. Jak pro klub, tak pro Stonea, který ke konci května dokonce kvůli zmíněným zádům musel na operaci.

„Mark je ve Vegas, bruslí,“ potvrdil ale pozitivní zprávy Kelly McCrimmon, generální manažer organizace. „Počítáme s tím, že začátek sezony stihne. Jestli to znamená i tréninkový kemp, to teprve uvidíme."

Třicetiletý borec se stal od svého příchodu z Ottawy vůdcem a klíčovou postavou týmu. Jeho přítomnost na ledě je vždy znát a svou důležitost prokázal již několikrát.

Golden Knights by se moc hodilo, aby začátek opravdu stihnul. Na stále ještě novou organizaci bude upřeno hodně očí. A to nejen vzhledem k minulé sezoně, ale také jak si povedou borci pod novým trenérem či jak se bude dařit gólmanům.

McCrimmon se ale nechce k žádnému datumu upínat. Jen pro připomenutí, to nejdůležitější, tedy začátek sezony, je pro Vegas 12. října.

„Víte, jak je to s těmi operacemi na konci sezon a v létě… dokud hráč opravdu nenaskočí do zápasu, s určitostí nevíte, kdy to bude,“ krčil rameny. „Pracují s našim zdravotnickým týmem. Uvidíme, jak tělo zareaguje na určité léčby, na úrovně intenzity. Uvidíme, jak to dopadne.“

Share on Google+