Dobře hrající Calgary a Vegas půjdou proti sobě. Letci chtějí navázat na domácí výhry

Noc ze středy na čtvrtek nabídne v kanadsko-americké NHL šest zápasů. Hodinu po půlnoci se bude hrát ve Philadelphii, která přivítá Detroit. Pravděpodobně nejzajímavější duel programu se odehraje v Calgary, celek z kolébky hokeje změří síly s Vegas. Nejpozději padne úvodní buly ve Vancouveru. Kosatky touží přemoct newyorské Islanders.

Philadelphia se do hry vrací po osmi dnech. Těšit ji může, že dokázala zastavit sérii třinácti porážek v řadě a v posledních dvou případech už proti Los Angeles a Winnipegu brala plný počet bodů. Detroit střídá výhry s porážkami. Naposledy hráli hokejisté Red Wings tři zápasy v řadě doma, ze kterých ale vytěžili jen dva body za výhru v prodloužení s Anaheimem.

Predátoři z Nashvillu bodovali pětkrát v řadě. Na tuto šňůru se pokusí navázat na ledě Dallasu, který si celkem nedávno připsal dva velmi rozdílné výsledky během dvou dnů. Washingtonu na svém ledě podlehl 0:5, ale poté se zmátořil a silný Boston přemohl 6:1. Nashville by rád zopakoval zatím jediný vzájemný zápas v této sezoně, který vyzněl lépe pro něj poměrem 4:2.

Po bodové sérii šesti zápasů se zdálo, že Edmonton svou krizi zažehnal, jenže během minulé hokejové noci nestačil na Vegas poměrně jasně 0:4. Nyní se ukáže znovu doma a tentokráte by to měl mít snazší. Přijede totiž Chicago, které vyhrálo od 17. ledna jen jednou, tudíž jeho šance na postup do play-off je už spíše jen teoretická. Dokáže produktivní Patrick Kane zatopit edmontonským hvězdám?

Vegas pokračuje na své kanadské cestě dalším zápasem. Od 3:30 se představí na ledě Calgary. Jistě nás čeká velmi zajímavé utkání, poněvadž oba celky mají formu. Kdo z nich si připíše čtvrté vítězství za sebou?

Divácky méně atraktivní klání se bude hrát v Seattlu. Kraken v souboji dvou nejhorších týmů Západní konference přivítají Arizonu. Coyotes nedokázali navázat na upracované vítězství po nájezdech v Coloradu a poté nestačili na Calgary i Vancouver. Seattle hrál naposledy přesně před týdnem. Na ledě Islanders ukořistil cenné vítězství 3:0, o které se devatenácti zákroky zapříčinil Philipp Grubauer.

Právě Ostrované se představí ve Vancouveru, který by rád navázal na podařený zápas proti Arizoně. Svěřenci Barryho Trotze naopak měli o čem přemýšlet, neboť doma neuspěli hned čtyřikrát ze šesti utkání. Přiblíží se New York Islanders opět alespoň teoreticky k účasti v play-off? Kosatky k němu mají rozhodně blíže.

01:00 Philadelphia Flyers - Detroit Red Wings

02:00 Dallas Stars - Nashville Predators

02:00 Edmonton Oilers - Chicago Blackhawks

03:30 Calgary Flames - Vegas Golden Knights

04:00 Seattle Kraken - Arizona Coyotes

04:30 Vancouver Canucks - New York Islanders

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

