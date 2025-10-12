Dobře namazaný stroj. Šampioni jsou bez opor, ale také bez proher. Jak Florida umlčuje skeptiky

12. října 18:00Tomáš Zatloukal
Chybí jim dva z nejlepších hokejistů planety. Postrádají i poctivého dříče, kterého si kouč Paul Maurice ohromně považuje. Přesto floridští Panteři vítězí. Jako třetí šampion v tomto tisíciletí vstoupili do sezony (minimálně) triem výher. Se Sašou Barkovem, Matthewem Tkachukem i Tomášem Noskem na marodce.
Dlouhodobé absence zmíněného tria, v čele s Barkovovou devítiměsíční pauzou, měly mít snad až devastující vliv na ambice Cats.
Objevily se i hlasy, že Florida nejen neobhájí Stanley Cup, ale že dokonce ani nepostoupí do play-off. Jistě, zajíci se počítají až po honu, ale zatím to tak úplně nevypadá …
GM Bill Zito je si dobře vědom masivní výzvy, kterou je pokus o zisk třetího poháru i bez Barkova, který potenciálně může přijít o kompletní ročník, nicméně panika není jeho styl.
S chladnou hlavou dělá maximum proto, aby Florida dál patřila k ligovým premiantům, třeba poslal do kabiny uklidňující a veskrze pozitivní impuls, když čerstvě podepsal Jonaha Gadjoviche.
Stejně odevzdá maximum trenér Maurice a sami hráči. Do jednoho věří v proces, který Panthers dvakrát za sebou vynesl až na hokejový Olymp.
"Máme pravidla, kterých se držíme na denní bázi, a které se snažíme přenést do každého našeho zápasu," říká Aaron Ekblad, jeden z tahounů Koček.
Díky propracovanému systému a definici týmovosti dovedou snáze reagovat na zranění i těch největších opor. Plejeři přesně vědí, co mají hrát, jak se v určitých situacích rozhodovat, na čem pracovat, aby byli v Mauricově taktice úspěšní.
Jedním z efektů je, že posily rychle, až neskutečně, zapadnou.
Floridě se navíc daří vychovávat kvalitní borce, jako třeba Antona Lundella, přezdívaného Baby Barkov, kteří jsou schopni zaskočit za hvězdy. Zároveň má tuze kvalitní a vyvážený kádr, který téměř postrádá sebemenší slabinu.
Prakticky všichni se pod Mauricem ještě k tomu zlepšují, posouvají své výkony výše.
"Jsme jako dobře namazaný stroj," říká k tomu Ekblad, klubista a srdcař, co v létě přijal skromnější smlouvu, aby se povedlo udržet co nejsilnější tým.
Mančaft, co funguje jako rodina. Unikátní partu, která ohromila třeba i Brada Marchanda. Sžil se s ní prakticky přes noc a mluví o tom, že takovou atmosféru v životě nezažil... I on se v létě rozhodl prodloužit kontrakt.
Teď vede spolu s Lundellem, Mackiem Samoskevichem, Gusem Forslingem a Evanem Rodriguesem týmovou produktivitu.
To Sam Bennett, třetí ze Zitových velkých letních podpisů, dostal roli první centra a zatím se s ní nelehce sžívá.
Ale je to hráč, který nestaví jen na kumštu, ale také na důsledném dodržování pokynů a principů. A důrazu. Svým stylem náramně pasuje do floridského hokeje.
Je to jen otázka času, kdy Panterům začne výrazně pomáhat a vytěží z více prostoru góly a body. Ostatně je to letošní vítěz Conn Smythe Trophy.
I s jeho neformou má Mauricova skvadra za sebou báječný odpich do základní části. Byť se musí obejít bez machrů, jejichž absence by jiné kluby potopila.
Samozřejmě se zmíněný lazaret časem projeví, ale odepisovat kvůli němu úřadující vládce NHL z okruhu adeptů byť jen na postup do play-off? To je zásadní podcenění práce Zita, Maurice, jejich spolupracovníků a samotných aktérů dění na ledě.
