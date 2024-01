Dobré zprávy, Chytil zase trénuje s Rangers! Odskákal to Bonino

Dobré zprávy prošly zámořskými médii – Filip Chytil se z Česka vrátil do New Yorku a se svými Rangers už trénuje. Bylo to poprvé od začátku listopadu. Jeho návrat i špatnou týmovou formu odskákal Nick Bonino, kterého Blueshirts umístili na listinu nechtěných.

"Byl to první den, takže začneme proces zapracování. Ale bylo dobré, že byl na ledě," řekl po tréninku trenér Rangers Peter Laviolette. "Neexistuje žádný časový rámec."

Čtyřiadvacetiletý Chytil se tento týden vrátil do New Yorku poté, co strávil posledních několik týdnů v České republice. Ve čtvrtek bruslil s červeným bezkontaktním dresem a občas naskakoval do střídání se spoluhráči, ale zůstává na dlouhodobé listině zraněných hráčů.

"Je skvělé vidět ho zpátky na ledě. Je zřejmé, že si toho hodně prožil. Všichni jsme se o něj báli a jsme rádi, že ho vidíme zpátky na ledě," řekl centr Vincent Trocheck. "Myslím, že je dobré pro morálku vidět chlapa, který si prošel zraněním nebo si prošel nějakými věcmi, jak vypadá zdravě a šťastně.“

"Vypadal, že je v dobré náladě. Očividně se cítí lépe, z toho máme radost," dodal ještě Alexis Lafreniere. "Doufejme, že se brzy vrátí. Chyběl dva měsíce. Je dobré vidět, že je mu lépe a že je zpátky na ledě."

Rangers budou potřebovat pomoct. V poslední době hrají bídně, což se odráží i na výsledcích. Z posledních deseti zápasů získali jen osm bodů, jejich forma je v konferenci druhá nejhorší.

Celou situaci odskákal zkušený centr Nick Bonino. Rangers ho umístili na waiver listinu. Ještě pořád ho může některý z týmů získat zdarma, případně se bude hlásit na farmě v Hartfordu.

Bonino podepsal 1. července s Rangers roční smlouvu na 800 tisíc dolarů. V této sezoně má na kontě pouhých pět bodů ve 45 zápasech, nicméně po většinu sezony si alespoň pečlivě plnil defenzivní úkoly.

"Dnes ráno se sešel s generálním manažerem Chrisem Drurym. Bylo to rozhodnutí, které padlo," pokrčil rameny Laviolette. "Nick je skvělý člověk a výborný spoluhráč. Je to rozhodnutí organizace. Nevím, jaké jsou s ním záměry, takže by nebylo vhodné, abych to komentoval.“

