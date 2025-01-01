Dobří holubi se vracejí. McDavid znovu trénoval pod Robertsem. Třináctý rok!

2. září 13:00Jiří Lacina
Přípravné kempy se rozběhnou v průběhu září, nicméně velká část zodpovědnějších borců už dávno trénuje. Dokonce pohromadě se svými spoluhráči. Nejinak je tomu v Edmontonu, který si podruhé za sebou maximálně možným způsobem protáhl sezónu, bohužel bez toho, že by po jejím skončení slavil.
McDavid byl mezi hráči, kteří v pondělí bruslili na Downtown Community Rink v Rogers Place. Letos je na něj upřena zvláštní pozornost, protože veřejnost čeká, kdy a za kolik prodlouží smlouvu s Oilers. S ohledem na rostoucí platový strop může jít o rekordní balík.
McDavid netrénuje sám, Oilers sdíleli na sociálních sítích několik fotografií, na kterých byli vidět Leon Draisaitl, Darnell Nurse, Mattias Ekholm, Andrew Mangiapane, Trent Frederic, Calvin Pickard, Matthew Savoie, Alec Regula, Noah Philp, David Tomášek nebo Max Jones.
Jde v podstatě o vrchol individuální přípravy, kterou podstoupil kapitán Edmontonu jako už tradičně pod Garym Robertsem. Ten vydržel v NHL do 43 let a od té doby předává zkušenosti mladším zájemcům.
James Neal v tomto směru v létě sdílel na Instagramu hezkou historku. S McDavidem se totiž potkával v Roberstově kempu už od jeho šestnácti let! „Jednou jsme dělali nějaké bruslařské cvičení na ledě — já, Connor a pár dalších Garyho kluků. Pamatuju si, že jsem sledoval, jak Connor předvádí, co umí — a v duchu jsem si říkal: Počkej. Tohle… to je Connor McDavid?? Fakt už to je on??“
„Mrkl jsem na Garyho a zeptal se ho: ‚Co tu Connor dělá? Nechce trochu přidat?‘“
Roberts si vzal mladíka stranou, ten setřásl ostych a zbytek tréninku létal kolem všech jako vítr. „Myslím, že byl jen trochu nervózní mezi hráči, kteří už měli za sebou pár let v NHL. Už v šestnácti byl lepší než my všichni ostatní. Coby junior byl nejlepší na ledě.“
Vše bylo jen o tom, že McDavid nechtěl starší kumpány ztrapňovat. Proto se držel zpátky, dokud nebyl Robertsem vyzván, aby se do cvičení vložil naplno.
Neal oceňuje například Crosbyho výbušnost, ale na McDavida prý stran bruslení nikdo nemá. „Když ho sleduješ zblízka, nedává to smysl. Nikdo není schopný takhle jezdit. On a Leon jsou prostě z jiného světa.“
Informace o tom, že Draisaitl a McDavid opět trénují pod Garym Robertsem, jsme měli už v první polovině srpna. Byl s nimi také Daniell Nurse. A Zach Hyman, jenž měl ale s ohledem na své zranění značná tréninková omezení.
Roberts je vyhledaným odborníkem. Je mu 59 let a už řadu let pořádá v létě silový, kondiční a dovednostní kemp, který přitahuje špičkové hráče z celé NHL. Bývalý hokejista je stále ve vynikající fyzické kondici a rozhodně má co předat nynějším hokejovým profesionálům.
