Dobyvatel za pakatel. Lankinen je venku k neporažení, překonal rekord NHL!

Když s ním Canucks vyjednávali, byli neústupní. Milion dolarů? Nedáme. Teď by mu nejspíš klidně dali dva, možná tři. Vždyť z Kevina Lankinena je vancouverská senzace a čerstvě také rekordman NHL. Devětadvacetiletý Fin je historicky prvním gólmanem, který načal sezonu 10 výhrami na stadionech soupeřů.

Vybavíte si?

Lankinen kývl na konci léta na roční smlouvu se skromnou gáží 875 tisíc dolarů (skromnou na poměry NHL, nejlepší ligy hokejového světa).

Měl jen dočasně vypomoct, na pár mačů. A pak zaplout na listinu nechráněných hráčů, posléze na farmu či o dům dál.

Jenže zranění Thachera Demka se ukázalo být vážnější než pouhou prkotinou, svérázný Lotyš Arturs Šilovs se absolutně nepotkal s formou a Lankinen zase předvádí, že není žádným čajíčkem.

Obecně chytá velmi obstojně, do klece Kosatek se dostal už 17krát, má úspěšnost zákroků 90,7 procenta. V čem ovšem vyloženě vyniká, jsou mače na půdě protivníků.

Vyhrál jich všech deset od startu základní části! To žádný jiný brankář před ním nedokázal, překonal výkony Cama Talbota a legendárního nezmara Glenna Halla (9).

„Wow, to jsem netušil. Vážně to přede mnou nikdo nedal?” ptal se pak zámořských novinářů.

Od vancouverského kouče Ricka Toccheta si vysloužil nálepku „road warrior”. Dobyvatel, dovolte volnější překlad.

Zní to silácky a příliš to nepasuje k holubičí povaze helsinského rodáka, co chytával i za chicagské Blackhawks a Nashville Predators.

Ale Lankinen by se klidně kasat mohl. V roli hosta má zcela fantastickou úspěšnost zákroků 93,1 procenta a průměr těsně pod dva góly na zápas (1.98).

On je místo toho Tocchetem veleben za svědomitý přístup a odolnou psychiku.

Sám mistr světa z roku 2019 ke své sérii říká: „Beru to s pokorou. Kluci se na ledě překonávají a já jsem vděčný, že mohu chytat za tak skvělým týmem.”

Co říká o svém mentálním nastavení? „Dívám se vždy jen na nejbližší utkání. Soustředím se na to, co je přede mnou, nedívám se zpátky. Snažím se zůstat soustředěný a klidný.”

Rekord si zajistil výhrou nad detroitskými Red Wings (5:4 pp), v noci na středu by pak mohl zaútočit na další primát v Minnesotě proti Wild.

Nejvíc venkovních vítězství za sebou v průběhu sezony.

S 11 kousky jsou v čele této statistiky Devan Dubnyk a Jevgenij Nabokov. Teď může přibýt přehlížený Seveřan, který mimochodem už za Vancouver zapsal dvě nuly.

Obě mimo domácí arénu, jak jinak. Vynesly mu od správce sociálních sítí Canucks přezdívku Blankinen.

Stylovou, že?

