Dočká se Toronto? Fleury by se nebránil

Bude o něj pořádná tahanice. Marc-Andre Fleury, jenž se ke konci sezony snažil dotáhnout Minnesotu na vrchol, se rozhoduje o své budoucnosti. Zatím není vůbec jisté, kam jeho kroky povedou. Jisté však je, že až ten krok učiní, bude pořádně sledován. O to víc, kdyby si vybral Toronto.

Sedmatřicetiletý gólman se v létě stane volným hráčem, sáhnout po něm bude moci každý. Rádi by si ho ponechali i v Minnesotě, kde si jeho přístup po přestupu nemohli vynachválit.

Na scénu se však dere jeden zájemce, jenž vzbuzuje velkou pozornost. Jde o Toronto, které chtělo Fleuryho přivést už při uzávěrce přestupů. Podle novináře Friedmana se tehdy Fleury výměně k Matthewsovi a spol. nebránil, trejd ztroskotal na požadavcích Chicaga.

Nyní žádná výměna nebude potřeba, Fleury se bude rozhodovat sám. Do karet mu hraje i to, že v Maple Leafs nepočítají s Jackem Campbellem, dosavadní jedničkou. „Žádná jednání s ním momentálně neprobíhají. Co jsem slyšel, zájem má Edmonton či New Jersey,“ dodal Friedman na Cambpellovu adresu.

Maple Leafs tak opět řeší gólmana a Fleuryho si vysnili jako ideální náhradu. Samotný gólman by nebyl proti, může se tak utvořit zajímavá vzájemná spolupráce.

Zamíchat kartami by údajně mohl i Pittsburgh, nicméně ten musí prvně ze všeho vyřešit palčivou situaci s Malkinem a Letangem. Kromě toho včera podepsal Caseyho DeSmitha na dva roky, obě gólmanské pozice tak mají Penguins obsazené.

Aby toho nebylo málo, po Fleurym pokukuje i Colorado. To v případě, že si neplácne na nové spolupráci s Darcy Kuemperem. Jednání s vítězným brankářem se prý ještě nerozběhla, klub by však prodloužení smlouvy bral všema deseti.

A kde skončí Fleury? Setrvá v Minnesotě, nebo se pokusí spasit Toronto?

