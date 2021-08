Dodnes se přátelím s Lucicem, říká Krejčí. Letos se do NHL vracet nehodlá. Jak vidí „nový“ Boston?

Pro mnohé bylo jeho rozhodnutí šokem. Je to necelý měsíc, kdy David Krejčí dobrovolně opustil Boston, aby se v pětatřiceti letech vrátil do České republiky. Od nové sezony nastoupí v barvách mateřské Olomouce. Svůj návrat do zámoří ale nevylučuje. Určitě se však v kanadsko-americké NHL nepředstaví už v příští sezoně, to totiž na Hané hodlá dodržet svůj jednoletý kontrakt.

Svůj zatím poslední zápas odehrál šternberský rodák 10. června. Medvědi tehdy v šestém duelu série druhého kola nestačili na Islanders, tudíž pro Krejčího a spol. zkrácený ročník NHL skončil. „Naplno jsem se soustředil na minulou sezonu, ale tak trochu jsem měl v hlavě, že po ní mi smlouva končí. Po sezoně jsem jel na dovolenou si vyčistit hlavu, přičemž zrovna tam mě to pořádně začalo táhnout domů. Pak jsme to rozsekli a já se vrátil do Olomouce,“ nastínil Krejčí své posezonní myšlenky.

Vedení Bruins mu bylo ochotno nabídnout novou smlouvu, avšak Krejčí to odmítl. Rozhodl se vrátit za rodinou. „Bylo hlavně na mě, jestli chci v NHL pokračovat. Boston je sice můj druhý domov, ale všude dobře, doma nejlépe,“ řekl spokojeně.

Dlouholetou ikonu Bruins zastupuje společnost Global Management Group. Její majitel Jiří Hamal poodhalil zlomový bod jednání o návratu: „Nedávno mi generální manažer Don Sweeney říkal, že David má do Bostonu dveře vždy otevřené. Ale v tu chvíli už tak nějak tušil, že Davidovy myšlenky směřují do České republiky. Jednoho dne David zavolal, udělal rozhodnutí a v ten okamžik bylo vše hotovo.“

Česká nejvyšší soutěž začne jako každým rokem dříve než NHL. David Krejčí si tak během léta mnoho volna neužil. „Pamatuji doby, kdy jsem měl pauzu čtyři nebo pět měsíců, ale také pamatuji roky, kdy jsem nehrál třeba jen dva měsíce. Připraven jsem dobře, takže by to žádný velký problém být neměl. Uvidíme, co to širší kluziště. Na něm je na všechno více času. Menší hřiště člověka naopak nutí se více tlačit do brány,“ ví.

Všem dnům české šestačtyřicítky v NHL by konec být nemusel, avšak v následující sezoně návrat do Spojených států ve hře není. „V Olomouci mám smlouvu na jednu sezonu, tu určitě splním. Během sezony rozhodně nemám v plánu odcházet do Bostonu. Co se stane po ní, to teď vůbec neřeším. Plánuju, že v létě pojedeme do Bostonu za kamarády. Ale uvidíme. Když se bavíme o hokeji, tak takhle dopředu nic neřeknu. Svou hokejovou budoucnost v tuto chvíli opravdu vůbec neřeším,“ prohodil otevřeně.

Další dotaz novinářů padl na Krejčího nejoblíbenější někdejší spoluhráče. Český reprezentant odpověděl takto: „Vzpomínat budu na všechny. Je pěkné, že s hráči, kteří třeba už ukončili kariéry nebo byli z Bostonu vyměnění, nám kamarádství zůstává. Čas od času si s mnoha kluky volám. Dodnes se hodně bavím kupříkladu s Milanem Lucicem, se kterým jsem hrál dlouho. Za poslední dobu jsem se spřátelil s velkým množstvím hráčů. Určitě mi bude chybět David Pastrňák. Ale on je Čech, do Česka jezdí, takže se vídat budeme. Kamarádi jsme už navždy.“

Přestože se přímo v jedné formaci s Davidem Pastrňákem na ledě zas tak často nepotkával, tito dva Češi měli k sobě velmi blízko. Nedávná tragická událost v rodině havířovského rodáka Krejčího pochopitelně zasáhla: „Každý ví, co se Davidovi v rodině stalo, takže jsme se o mém odchodu zase tolik nebavili. Nějaký přesun z Bostonu je oproti té události malichernost. Ale teď to vypadá, že je snad z nejhoršího venku. Viděl jsem ho, jak si užívá čas na fotbale.“

A jak to Krejčí vidí s bostonskými vyhlídkami pro příští sezonu? „Myslím, že hráči, kteří do Bostonu nyní přišli, jsou hodně kvalitní. Boston si staví na historii. Vždy, když tam přijde někdo nový, tak si ji postupně osvojí. Problém tam nebude. Starší hráči to těm novým vysvětlí a pak už všichni pojedou na jedné vlně.“

„Boston bude ale jiný. Není to jen tím, že jsem šel pryč já, ale za poslední dva roky odešli třeba Zdeno Chára a Torey Krug, který byl podle mě našim nejlepším obráncem. Navíc to vypadá, že Tuukka Rask nebude hrát minimálně do února, takže uvidíme, jak to bude vypadat,“ uzavřel Krejčí.

