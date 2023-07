Dohnat Slafkovského? Mešár se chce přiblížit prvnímu týmu

Filip Mešár byl součástí historického prvního kola draftu pro Slovensko. Společně s Jurajem Slafkovským a Šimonem Nemcem šel mezi prvními dvaatřiceti vybranými hráči. Montreal, kterému patří, s ním zvolil trpělivou cestu. On sám by ale rád šel do NHL co nejrychleji.

Devatenáctiletý nadějný útočník, kterého si Canadiens vybrali v loňském draftu z 26. místa, nasbíral v uplynulé sezóně, své první v Severní Americe po příchodu z rodného Slovenska, 51 bodů (17 gólů a 34 asistencí) v 52 zápasech za tým Kitchener v Ontario Hockey League.

„Byla to dobrá zkušenost, poznal jsem spoustu nových kluků,“ řekl Mešár. „Měl jsem opravdu dobrou rodinu, která se o mě starala, takže mi to hodně pomohlo.“

I když se Mešár přizpůsoboval menšímu kluzišti na juniorské úrovni, byl neustále v kontaktu se svým blízkým kamarádem, útočníkem Jurajem Slafkovským.

„Ptal jsem se ho na spoustu otázek o NHL, ale pořád mi opakoval něco ve smyslu, že to je pořádně těžké, ale že to jednou zažiju na vlastní kůži,“ dodal Mešár. „Tak snad se jednou dočkám.“

Dalším krokem pro Mešára bude Laval, farma Canadiens. Ředitel hráčského rozvoje Canadiens Rob Ramage věří, že jeho sezona v Kitcheneru splnila svůj účel.

„Především jsem se příliš nezabýval čísly,“ řekl Ramage. „Celý záměr byl dostat ho sem, aklimatizovat ho na Severní Ameriku, malý led, kulturu obecně. Bydlel v Kitcheneru, hodně jsme se s ním vídali. Jeho tým byl zvláštní. Do play off se dostal na poslední chvíli, ale pak v prvním kole vyřadil top tým se Shanem Wrightem, což byl šok. Byl to pro něj náročný rok, měl několik překážek, což ale není špatné. Myslím, že právě kulturní zkušenost a hraní na severoamerickém ledě pro něj bylo opravdu pozitivní a velkým krokem dopředu.“

Mešára tedy čeká další krok. Od podzimu nebude bydlet u žádné rodiny, bude bydlet sám. A na ledě se nebude prohánět s juniory, ale se zkušenými hráči, kteří denně dřou, aby se dostali do NHL. To by pochopitelně moc rád i on.

„Byla to divná sezona, nahoru dolů,“ řekl Mešár. „Byla to pro mě skvělá zkušenost, něco nového. Něco takového jsem předtím nezažil, ale jsem za to rád, teď se jen snažím připravit na další sezonu.“

