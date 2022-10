Dohoda do roku 2025. Se Sutterem panuje v Calgary spokojenost

Dostává klid na práci. Tak by se dala shrnout dohoda mezi Calgary Flames a hlavním koučem Darrylem Sutterem. Protřelý stratég nebude muset přemýšlet nad tím, co jej čeká po sezoně. Pár dnů před startem nového ročníku prodloužil smlouvu, která měla končit na jaře 2023, o dva roky.

Sutter nastoupil do organizace Plamenů v ročníku 2020/2021. V základní části uplynulé sezony si Calgary vedlo výborně, neboť skončilo na třetí pozici Západní konference. V play-off na úvod přetlačilo Dallas, ale o kolo později nestačilo na Edmonton. Především za výbornou základní část byl Sutter vyhlášen nejlepším trenérem NHL.

Čtyřiašedesátiletý kouč by rád se svým týmem dosáhl na velký úspěch. Přestože Flames opustily hvězdy Gaudreau s Tkachukem, nedá se říct, že by Calgary oslabilo. Do obrany přišel MacKenzie Weegar, útok zase posílili Nazem Kadri a Jonathan Huberdeau.

Z velkých změn si ale Sutter hlavu nedělá. „Není to jen krátkodobá mise, je to naopak běh na dlouhou trať. Snažím se v týmu vytvořit nějakou identitu a základní styl hry, který chceme praktikovat,“ řekl po podpisu nové smlouvy.

Nadšený byl především generální manažer Brad Treliving, který přiznal, že dohodu plánoval celé léto: „Máme štěstí, že ho máme. V dnešní době je jedním z nejlepších trenérů celé soutěže. Až jednou skončí kariéru, jeho jméno určitě bude v síni slávy NHL. Jsem rád, že jsme dohodu uzavřeli, protože celé léto jsme na tom pracovali.“

V čem vidí největší přednost svého podřízeného? „Je především výborný v tom, že dokáže ještě zlepšovat schopnosti svých svěřenců. Je obrovská osobnost, ostatně to dokazuje celou svou kariéru,“ dodal Treliving.

Calgary si v přípravě připsalo čtyři výhry a čtyři porážky. Nový ročník odstartuje v noci na pátek doma s Coloradem.

