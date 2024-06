Dohoda upečena! Do New Jersey míří Jacob Markström

To, o čem se od zimy spekulovalo, se nakonec těsně před období draftu urodilo. New Jersey získalo z Calgary brankáře Jacoba Markströma. Vzdát se muselo výběru v draftu i mladého obránce.

Do Calgary švédský gólman míří za volbu v prvním kole draftu příštího roku a třiadvacetiletého obránce Kevina Bahla.

Důležité je také podotknout, že výběr v prvním kole je tzv. chráněn první desítkou. Aneb pokud bude mít New Jersey příští rok výběr v první desítce, Calgary dostane výběr až v roce 2026.

„Dnešní výměna dokazuje, že se soustředíme na příliv mladých talentovaných hráčů do našeho kádru a také na získání důležitého draftového kapitálu, přičemž si zachováváme závazek být konkurenceschopným týmem v play off," uvedl generální manažer Flames Craig Conroy. „Děkujeme Jacobovi za jeho profesionalitu a pochopení našeho rozhodnutí uskutečnit tuto výměnu nyní a v této fázi jeho kariéry."

Čtyřiatřicetiletý brankář v této sezoně vychytal ve 48 zápasech 23 výher s průměrem 2,78 gólu na zápas, úspěšností zákroků 90,5 % a dvěma čistými konty. Do konce šestileté smlouvy mu zbývají dva roky, pak se může stát volným hráčem.

Bahl odehrál v této sezoně za Devils všech 82 zápasů a připsal si 11 bodů (1 gól, 10 asistencí). Ve 148 zápasech základní části si připsal 25 bodů (4 góly a 21 asistencí) a v 11 zápasech play off, všechny v dresu New Jersey, si připsal jednu asistenci.

Tuctový přídavek k prvnímu kolu? Ani zdaleka ne.

„Zisk Kevina Bahla jsme již delší dobu považovali za prioritu. Je to silný bek, který hraje důrazně. I přes to, že je urostlý, využívá svou postavu inteligentně, dobře se hýbe a dělá chytrá rozhodnutí. Kevin zapadá do naší identity a jsme rádi, že jsme ho získali právě teď, protože může pokračovat v růstu s naší skupinou,“ dodal na jeho adresu Conroy.

