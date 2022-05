Dojde mi to až v sauně! Filppula zakončil sezonu snů jako první Fin v Triple Gold Clubu

Je to čtrnáct let, co se po boku Dominika Haška s Jiřím Hudlerem radoval ze Stanley Cupu. Tehdy mu bylo čtyřiadvacet, válel za detroitské Red Wings a jeho kariéra byla v rozpuku. Teď, coby veterán s tisícovkou startů v NHL, se dotkl Valtteri Filppula hokejového nebe podruhé a potřetí. V únoru dobyl olympijské zlato, pár měsíců na to přidal titul světového šampiona. Výsledek je jasný – Finsko má prvního člena Triple Gold Clubu, ženevský forvard má pořadové číslo 30.

Třiceti smrtelníkům se povedlo vyhrát tři nejcennější kolektivní trofeje, co hokejový svět nabízí.

Stříbrný pohár, zlato z olympiády a titul z MS.

Filppula je jedním z nich, v osmatřiceti, po sezoně snů. Na rok 2022 si bude navždy pamatovat nejen kvůli sportovním úspěchům, pár dní před odletem do Pekingu mu partnerka porodila prvního potomka – dceru Veru.

Čínská mise pak skončila pro finského kapitána sladkým triumfem, ten si vychutnal také o víkendu doma v Tampere po strhujícím finále s Kanadou. "Členství v Triple Gold Clubu je pro mě třešničkou na dortu," jásal 11. nejproduktivnější muž švýcarské ligy.

Filppula se na mistrovství světa připomněl pěti body, stejně jako v roce 2017, kdy Suomi skončili čtvrtí. Bramborový byl rodák z Vantaa také v roce 2012 při své premiérové účasti na tradičním turnaji, tehdy zaujal desetibodovým ziskem.

Své členství v Triple Gold Clubu ještě bude potřebovat vstřebat. "Všechno mi to nejspíš dojde až v létě, až budu sedět v sauně, nebo na chatě na terase," prohodil přešťastný lídr domácího výběru.

Povedlo se mu to, co nezvládly legendy jako Teemu Selänne, Jari Kurri nebo Esa Tikkanen. Zdolal všechny tři hokejové osmitisícovky.

Když se ozve kritický hlas, že by sotva získal olympijské zlato, být na letošních hrách borci z NHL, namítne deník Ilta-Sanomat: "Na Euro Hockey tour hrál tak skvěle, že by těžko v nominaci pro Peking chyběl."

Ale znáte to, na kdyby se nehraje. Filppula je po zásluze třicátým členem unikátní společnosti, na sklonku kariéry, po sezoně snů. Mimochodem, v Triple Gold Clubu najdete také dva Čechy. Jiřího Šlégra a samozřejmě také Jaromíra Jágra.

