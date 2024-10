Dojemné scény v Columbusu. Tohle si budu pamatovat navždy, hlesl Monahan

Ti dva spolu v Calgary začínali, byla to úderná dvojka, která bavila ligu a zvedala diváky ze sedadel. Současný útočník Columbusu Blue Jackets Sean Monahan se tedy v úterý jen těžko vyrovnával s emocemi při prvním domácím zápase sezony.

„Je to těžké, abych byl upřímný,“ řekl Monahan, dlouholetý přítel Johnnyho Gaudreaua, po zápase.

Blue Jackets a hosté Florida Panthers na začátku zápasu nechali odejít na časomíře 13 vteřin, které představovaly číslo Johnnyho dresu. Monahan se ujal úvodního vhazování jako jeden ze čtyř hráčů na ledě, Gaudreauovo místo na křídle zůstalo volné.

„Byl to zvláštní, výjimečný okamžik, který si budu pamatovat navždy,“ dodal Monahan.

Dojatý byl v tu chvíli i hlavní trenér Blue Jackets Dean Evason.

„Nevěděl jsem, že pošlou puk přesně tam, kde by byl Johnny,“ řekl Evason. „Jakmile se to stalo, myslím, že to zasáhlo každého. Zasáhlo mě to, protože si pak tak nějak představíte, jak tam stojí… Fantastické gesto. Jsem si jistý, že to připravil právě Sean Monahan.“

The puck was dropped on the @BlueJacketsNHL's home opener with a spot vacant on left wing and a 13-second pause in play in honor of Johnny Gaudreau. ????❤️ pic.twitter.com/nV5Uef7m7g — NHL (@NHL) October 15, 2024

Obránce Panthers Adam Boqvist byl v minulé sezoně v Columbusu Gaudreauovým spoluhráčem a podobně ho pocta dojala.

„Když jsem tam viděl Meredith a kluky, své bývalé spoluhráče, bylo to vlastně dost těžké,“ řekl. „Bylo to krásné uctění jeho památky. Johnny je jeden z nejlepších spoluhráčů, které jsem kdy měl. Je to těžké, ale jsou silní, celá rodina Gaudreauových.“

Aby toho nebylo málo, ve druhé třetině vstřelil Monahan svůj první domácí gól v dresu Columbusu. Při oslavě ukázal na Gaudreauův baner, který visí pod stropem arény.

„Měl jsem pocit, že se na nás dnes Johnny dívá shora,“ řekl Monahan. „Měl jsem pocit, že gól prostě dám. Naštěstí se mi to povedlo. Prohráli jsme, což je na nic, ale rozhodně jsem dnes Johna cítil.“

Evason svůj tým za předvedený výkon pochválil, přestože jeho tým prohrál.

„Hráči to zvládli mimořádně dobře,“ řekl Evason. „Bylo to těžké a nedokážu si představit, že bych ho znal tak dobře jako oni. A zvládnout to tak, jak to zvládli, a pak jít hrát zápas proti vítězům Stanley Cupu a odehrát ten duel velmi dobře… Chtěli bychom ty dva body? Samozřejmě. Ale na náš tým jsme velmi hrdí.“

SEAN MONAHAN SCORES!



And he immediately points to the banner honoring Johnny Gaudreau. ❤️???? pic.twitter.com/ADQVSIXESp — NHL (@NHL) October 16, 2024

Share on Google+