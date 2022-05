Dokonalý profesionál Connor McDavid a jeho další cesta za pohárem

Je zřejmě nejlepším hokejistou současnosti, k tomu nad jiné odpovědným profesionálem. Právě vyhrál počtvrté produktivitu NHL, v play off ale dosud odehrál jen čtyři kola, z toho tři prohrál. Connor McDavid začíná svou další pohárovou misi.

Jak dopadne tentokrát?

Přinejmenším za totální oddanost své profesi už by si nějaký ten úspěch zasloužil. Christian Dedonato, McDavidův dlouholetý kamarád, se nedávno rozpovídal pro cbc.ca o hokejistově neuvěřitelném přístupu k tréninku v posezónním období. Pravidelně ho potkává při společném bruslení a dalších sportovních aktivitách.

„Vídám ho dělat různá cvičení, nepřestane, dokud je nezvládá dokonale. Může jít o baseball nebo surfování, ve všem musí být perfektní. Myslím, že se to projevuje v jeho osobnosti i na ledě.“

Znají se víc než deset let, od střední školy. Dedonato dobře ví, kolik McDavid obětuje tomu, aby byl pořád na špici. Právě získal svou čtvrtou Art Ross Trophy, 123 body (44+79) si vylepšil osobní maximum. Že jdou Oilers potřetí za sebou do play off, je především jeho a Draisaitlova zásluha. Pravděpodobně bude opět aspirovat na Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče základní části.

„Chce být nejlepší,“ tvrdí dlouholetý kamarád, dosud působící v univerzitním hokeji. „Ví, že to vezme hodně úsilí, maká na sobě celý život.“ Jenomže s Edmontonem dosud vyhrál jedinou sérii play off, v soukolí průměrnosti se v bojích o pohár těžko prosazuje. Frustrace narůstá.

„Samozřejmě chci hrát dobře a týmu co nejvíc přispět. Když hraju svůj nejlepší hokej, umím pomoct hodně,“ neschovává se korunní princ současné NHL za falešnou skromnost.

Své odhodlání promítá všemi směry. Nepodceňuje jediný detail. Pije jen nápoje bez cukru, pivo jedině bez lepku, i když raději má čistou vodu nebo víno, když už tedy vůbec pozře alkohol. Přísné stravovací návyky aplikuje 24 hodin, 7 dnů v týdnu, 365 dnů v roce.

Když Oilers vypadli v sezóně z postupových příček, trenér mu navýšil icetime a McDavid nasbíral 39 bodů ve 24 zápasech. Vyhráli 16 z těch 24 utkání a vrátili se na postupové pozice. On je důvodem, proč tenhle tým žije a proč má smysl ho sledovat.

Bude to ale letos stačit aspoň na druhé, třetí kolo?

„Bojuje každý den, každou noc, trénuje celou sezónu. Je to soustředěný, motivovaný sportovec. Dělá všechno, co může, abychom uspěli,“ říká generální manažer Ken Holland.

Tomu nelze upřít snahu tým kolem McDavid vylepšit, se současným brankářským tandemem, průměrnou obranou a spodní útočnou šestkou to ale bude v play off znovu extrémně těžký boj.

