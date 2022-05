Dokonalý výkon. Toronto na úvod smetlo šampióna

Atmosféra play off v Kanadě, to je vždycky svátek. Něco takového člověka musí bavit. Narvaná burácející hala; jásající dav, který neměl to štěstí dostat se dovnitř, v jejím okolí. Vstup do pohárových bojů nemohl pro Javorové listy dopadnout lépe, na úvod spláchly obhájce z Tampy 5:0!

Toronto začíná snít svůj sen. Po pěti výpadcích v prvním kole (jednou z toho v předkole) už hráči kanadského klubu musí něco předvést. Na vyhranou sérii play off se tady čeká od roku 2004. Po letošní vynikající základní části jsou ambice Leafs vysoké.

Hroty nadšení poněkud tupí fakt, že hned v prvním kole naráží Toronto na dvojnásobného šampióna. To je velká výzva. První duel ale potvrdil, že s kanadským celkem se musí počítat. Suverénní pětigólová jízda ukázala jeho sílu.

„Byl to jen jeden zápas, ale byl to skvělý start. Musíme pokračovat a tlačit na sebe, abychom se dál zlepšovali,“ řekl Auston Matthews, z něhož si lidé na sítích koncem základní části utahovali. V období pětizápasového střeleckého sucha ve druhé polovině dubna se o psalo, že „Matthews přepíná do play off režimu“.

V pondělí udeřil dvakrát, jednou na přesilovce, k tomu přidal asistenci. Tampa nezvykle chybovala, včetně gólmana, jehož by hráči podle vlastní ankety měli za zády nejradši, když o něco jde. Vidět byli také Češi. Ondřej Kaše v prvním zápase po 45 dnech dvakrát asistoval, David Kämpf předvedl rychlé nohy, když přebruslil chybujícího Victora Hedmana a proměnil brejk v oslabení.

Komentátoři v Torontu jsou nadšení. Tohle byl dokonalý výkon. Nechyběla hra do těla, blokování střel, góly, dařilo se důležitým hráčům. Je to jen jeden zápas, ale znamená dost. Mužstva, která vstoupí do série vítězně, postupují v 68,6% případů. Jen necelá třetina se jich povede obrátit.

Mimochodem, série s Tampou začala právě v den, kdy Toronto slaví 55 let od posledního Stanley Cupu. 2. května 1967 dorazily Javorové listy Montreal v šesti zápasech (4:2) a mohly slavit. Skončila tím vítězná dynastie šedesátých let, která uspěla čtyřikrát v šesti letech.

Současná generace asi na něco podobného nenaváže. Dokonce i Toronto Star před začátkem série psal, že na Stanley Cup to není, ale bude zábava každý zápas fandit. Tampa je na úvod náročný soupeř.

„Byli jsme extrémně soustředění. Polštář pod hlavu, tuhle noc můžeme spát klidně. Ale je to za námi. Tampa bude příště mnohem lepší,“ varoval trenér Sheldon Keefe.

