Domácí prostředí fungovalo! Penguins nasázeli šest gólů St. Louis, Ottawa si zastřílela proti Bruins

V noci na úterý se odehrály pouze dva zápasy, s góly se v nich rozhodně nešetřilo. V obou případech dokráčely k přesvědčivým výhrám domácí týmy.
Hokejisté Pittsburghu vletěli do zápasu se St. Louis ve velkém stylu a hned během úvodní minuty si vypracovali dvoubrankové vedení. O to sice posléze přišli, to je ale nerozhodilo a pokračovali v aktivní hře, což nakonec slavilo úspěch. Penguins vyhráli přesvědčivě 6:3. Jedním z hrdinů byl Sidney Crosby, který si připsal 1700. bod v NHL.
SIDNEY CROSBY IS OFFICIALLY THE 9TH PLAYER IN NHL HISTORY TO RECORD 1,700 CAREER POINTS ???? pic.twitter.com/kvVOdKpIop
Ve druhém nočním duelu pak řádila Ottawa. Ta se v posledních dvou dnech dostala do pořádného tempa a v obou zápasech vstřelila sedm gólů. Tentokrát si Senators snadno poradili s Bostonem, který na svém ledě porazili 7:2.
Pittsburgh Penguins - St. Louis Blues
6:3 (2:2, 1:0, 3:1)
Branky a nahrávky
1. Rust (E. Karlsson, Hållander), 1. Mantha (Malkin, Brazeau), 27. Wotherspoon (Crosby, E. Karlsson), 41. Rust (E. Karlsson, Crosby), 57. Crosby (Rust), 57. Malkin (Brazeau) – 5. Bjugstad (N. Walker, Tucker), 16. Kyrou (B. Schenn, Holloway), 45. M. Joseph (Bjugstad).
Statistika
Střely na bránu: 26 – 29 | Přesilová hra: 0/0 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Tristan Jarry (PIT) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 59:15
Joel Hofer (STL) – 20 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 59:53
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Bryan Rust (PIT) - 2+1
2. Sidney Crosby (PIT) - 1+2
3. Erik Karlsson (PIT) - 0+3
Ottawa Senators - Boston Bruins
7:2 (1:1, 2:0, 4:1)
Branky a nahrávky
11. Batherson (Greig, Sanderson), 22. Giroux (Amadio, Pinto), 35. Batherson (Zetterlund, Eller), 41. Stützle (Sanderson, Batherson), 50. Stützle (Sanderson, Cozens), 53. Cousins (Stützle, Jensen), 54. Zetterlund (Chabot, Perron) – 4. M. Geekie, 60. Arvidsson (Minten, Jeannot).
Statistika
Střely na bránu: 24 – 28 | Přesilová hra: 4/5 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Leevi Meriläinen (OTT) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 60:00
Jeremy Swayman (BOS) – 17 zákroků, 7 OG, úspěšnost 70,8 %, odchytal 59:57
Česká a slovenská stopa
David Pastrňák (BOS) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:35
Pavel Zacha (BOS) – 0+0, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:38
Tři hvězdy utkání
1. Drake Batherson (OTT) - 2+1
2. Tim Stützle (OTT) - 2+1
3. Leevi Meriläinen (OTT) - 26 zákroků
