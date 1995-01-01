Dominance javorového listu. Kanadské draftové jedničky drtí NHL

19. listopadu 13:00Jiří Lacina
Kratochvílí českých fanoušků před olympiádou je skládání národního týmu. Každý má svou verzi jednotlivých formací. Diskutuje se, zda brát raději defenzivní specialisty s pár minutami icetimu z NHL nebo vytížené hráče z Evropy. Všichni víme, že nabídka není tak široká jako v minulosti. Kanada tyhle problémy věru nemá.
Aktuálně má javorový list v TOP 5 kanadského bodování pět hráčů!
V úterý zapsali hattrick dva nejmladší z nich. Zapomenuty jsou loňské problémy Connora Bedarda. Pod novým trenérem Jeffem Blashillem vlétl dvacetiletý mladík do sezóny v úchvatném tempu, v úterý zaznamenal svůj druhý hattrick v kariéře.
Poprvé si krásně dobruslil vyhozený puk a jedním dotekem ho poslal mezi nohy Dustina Wolfa. Podruhé vymetl růžek přesnou střelou. Potřetí trefil prázdnou bránu. Pokud Jakub Voráček vyčítal na mistrovství světa Bedardovi, že se málo raduje, letos je to jinak. Kanadská hvězdička si gólů váží a září po každé trefě.
„Samozřejmě jsme na začátku, po 19 zápasech, ale byla to prostě velká zábava. I když se nám nedaří, jsme odhodláni dát další a další góly. Bavíme se spolu. Držíme pohromadě a chceme hrát jeden za druhého,“ chválí si atmosféru v týmu Bedard, který dal oba hattricky v této sezóně.
Možná ještě o chlup lepší kousek předvedl ve stejný den o rok mladší Macklin Celebrini (na snímku). Zatímco Chicago vyhrálo díky Bedardovým gólům 5:2, San Jose přehrálo Utah těsně 3:2 výhradně díky Celebriniho brankám! Rozhodující zásah vysekl devatenáctiletý útočník v prodloužení na přesilovce.
S lehkostí mazáka si sjel s pukem od modré čáry přibližně na vrchol levého kruhu a jednoduše zavěsil. „Výborné. Tím spíš, že naše přesilovka dneska nebyla nejlepší,“ kvitoval střelec. Také v případě Celebriniho jde po čtvrtině sezóny o druhý hattrick tohoto ročníku.
Pohled na tabulku produktivity tak dává jedničku s hvězdičkou centrálnímu skautingu NHL. První je jednička draftu 2013 (MacKinnon), druhá jednička draftu 2024 (Celebrini), třetí jednička draftu 2015 (McDavid), čtvrtá jednička draftu 2023 (Bedard). Jedenáctá je jednička draftu 2009 (Tavares). A to se ještě nedávno držel v desítce nestárnoucí Crosby, jednička draftu 2005.
Skládat kanadskou sestavu pro hry v Itálii bude velká radost. A sledovat tohle generační setkání hvězd v jednom mančaftu může být ojedinělý zážitek a mimořádná zábava!
