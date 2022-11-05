Domov, poprvé Kanada nebo zadní vrátka? Americká legenda řeší destinaci, může nahradit Tucha

7. července 16:00Tomáš Zatloukal
Když se rozhlédnete po trhu s volnými hráči, lepšího borce budete hledat s podobnou námahou jako jehlu v kupce sena. Patrick Kane platí za velikána hokejových dějin, hrající ikonu. A jednoho z TOP100 plejerů v historii NHL, když se člověk bude orientovat anketou, kterou před časem zveřejnila samotná liga. Týden po otevření trhu ovšem zůstává bez angažmá a debata, kam povedou jeho další kroky, nabírá na intenzitě.
Suverénně neskloňovanější adresy?
Buffalo a Chicago.
Obě snesou nálepku "home, sweet home". Od Niagarských vodopádů Kane pochází, tam chodíval s tátou Patem na hokej a fandil Šavlím (což dokumentuje i slavná hokejová karta VYKLÁDÁNÍ Z KARET: Když šestiletý Kane jásal nad uměním Dominatora a gólem Šmehlíka | NHL.CZ).
A nebo fotka, na které má coby teenager na hlavě čapku s vysmívaným logem.
Windy City je pak domovem hokejovým. Tam vstoupil do NHL, to v dresu Blackhawks třikrát získal Stanley Cup i spoustu individuálních poct.
Pro oba kluby by dával smysl. U Sabres hledají křídlo místo jiného rodáka - Alexe Tucha, nově parťáka Alexe Ovečkina. Na sítích se už objevují hříčky, co by na hodině matiky neprošly - tedy že 88 je víc než 89.
Kane by jistě pomohl na přesilovce, obecně zůstává dál produktivní. Sezonu zakončil s 57 body v 67 zápasech, v početních výhodách zapsal 17 áček. Z potenciálních nových spoluhráčů na tom byl v ročníku 25/26 líp jen Tage Thompson (18).
Černí jestřábi zase potřebují mentora pro mladé jádro okolo Connora Bedarda. Učitele, který ovšem stále bude sázet hlavně na to, že ukázaná platí. A Kane, který letos oslaví osmatřicetiny si své, i kovem pokrytou kyčlí, odehraje.
Throwback: a young Patrick Kane taking in a Sabres crazy OT win, six weeks before going #1 overall in 2007.
— y - Paving Sports (@PavingTheStreet) June 30, 2026
Frank Seravalli says the Sabres could be filling the Tuch-shaped hole with another Buffalo native.
89 -> 88 ????#LetsGoBuffalo
https://t.co/I4AxFSz5ww https://t.co/mu9xPFkeLK pic.twitter.com/s0m2fGdURh
Jeho mazané přihrávky, přehled, brilantní technika i zkušenosti by se hodily i kanadským adeptům na Stanley Cup. Či spíše těm, co o slavné trofeji sní. Řeč je o edmontonských Oilers a torontských Maple Leafs, podle některých zdrojů se má Kane aktuálně rozhodovat mezi Buffalem a Torontem.
Jiné vyzdvihují Chicago.
A Edmonton? Ten je spíše v rovině teorie, kdekomu by se po boku dominantních hvězd Connora McDavida a Leona Draisaitla náramně šikovný veterán jednoduše líbil.
Posledním klubem, jehož jméno často padá, je Detroit. Právě u Rudých křídel působil naposledy a podle čerstvých informací si nechává otevřená zadní vrátka pro případný návrat do Hockeytownu, kde zažil hodně hořký konec základní části.
Vždyť i jeho na první dobrou úplně zbytečný faul (Hloupý faul, co zničil celou sezonu? Kane jako dvojsečná zbraň, podrazil detroitské naděje | NHL.CZ) přispěl k tomu, že čekání na návrat do play-off se prodlužuje. Zároveň ale patřil k tahounům, výrazným personám.
To, že se s GM Stevem Yzermanem nedohodl před 1. červencem, nutně neznamená rozchod. Pravděpodobnější jsou ovšem jiné štace. Asi nejreálněji, na základě spekulací, vypadá ta v rodišti, se zkříženými šavlemi a pádícími bizonem na prsou.
Kde by se Kane zamlouval vám?