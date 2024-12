Domů, ale jako soupeř. Hertlův emotivní návrat do San Jose skončil výhrou

Tomas Hertl se vrátil na místo, kde strávil 11 let své kariéry, tentokrát však jako hráč Vegas Golden Knights. Jeho návrat do SAP Center byl plný emocí, vzpomínek a bouřlivého potlesku fanoušků, ale nakonec měl hořkosladkou příchuť – Vegas totiž po výjimečné třetí třetině zvítězilo nad San Jose Sharks 6:3.

„Poslední vzpomínka na tento stadion byla den, kdy mě vyměnili,“ přiznal Hertl před zápasem. „Když jsem sem teď jel, všechno se mi vrátilo. Tady se narodily moje děti, strávil jsem tu víc než dekádu. To mi nikdo nevezme.“

Hned před úvodním vhazováním Sharks připravili pro Hertla video, ve kterém připomněli jeho největší úspěchy v dresu San Jose. Tribuny odpověděly vestoje a dlouhým potleskem. První dvě třetiny byly vyrovnané. Vegas otevřelo skóre díky přesné ráně Noaha Hanifina, ale Sharks odpověděli góly Shakira Mukhamadullina, Williama Smithe a Tylera Toffoliho. Po druhé třetině vedlo San Jose 3:2 a zdálo se, že mají šanci ukončit sérii neúspěchů.

Pak ale přišla třetí třetina, ve které Golden Knights ukázali, proč jsou mezi nejlepšími týmy NHL. Klíčový moment nastal, když Brayden McNabb vyrovnal gólem v oslabení. O pár vteřin později Jack Eichel skóroval z úniku a hosté šli do vedení. San Jose už nedokázalo zareagovat.

Což Hertla asi těšilo, nicméně vzpomínky se přebíjely těžce. „Sharks mi dali všechno. Ale ve Vegas jsem cítil šanci na Stanley Cup, a to jsem si nemohl nechat ujít,“ vysvětlil.

Pro Hertla je přechod do Vegas oživením kariéry. „Za poslední roky v San Jose jsem skoro zapomněl, jaké to je vyhrávat,“ přiznal upřímně. „Bylo těžké být jedním z lídrů a vědět, že ať se snažíte sebevíc, výhry nepřicházejí. Teď je to znovu zábava, každý zápas máme šanci vyhrát.“

Přesto se netají tím, že San Jose má stále v srdci. „Sharks jsou můj druhý tým. Kdykoliv nehrajeme, fandím jim. Chci, aby se jim dařilo,“ řekl na závěr.

