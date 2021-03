Doplněno: Pohár trpělivosti přetekl, Buffalo vyhodilo Kruegera

Neřešilo se jestli, ale kdy. A dnes to konečně přišlo. Buffalu Sabres došla trpělivost a po dvanácti porážkách v řadě vyhodilo svého trenéra Ralpha Kruegera. Tým přebírá prozatím Don Granato.

Poslední týdny byly v Buffalu opravdu tragické. Dvanáct proher v řadě. Nebo jestli chcete šestnáct porážek z posledních osmnácti zápasů.

Borci v dresech Buffala vypadali nevýrazně, hvězdy vypadaly otráveně. Nikoho ten hokej nebavil. Jack Eichel, kapitán a největší hvězda týmu, se navíc údajně zranil. Už několikrát se ale objevila spekulace, že jenom nechce hrát a své zranění simuluje. Ať je to pravda, nebo ne, vypovídá to o tom, v jakém stavu se nyní organizace nachází.

„Rozhodně nejsem spokojený. Je to nepřijatelné,“ řekl k situaci před necelými dvěma týdny generální manažer Sabres Kevyn Adams.

Kruegerovi a spol. tak dal ještě pár zápasů šanci, aby situaci zvrátil. Nepovedlo se, takže přišla změna. Na lavičce Buffala vydržel necelé dva roky.

„Je to o výsledcích a ty teď nejsou,“ řekl Adams na tiskové konferenci. „Nového trenéra budeme hledat ihned. Musí jít o toho správného člověka.“

A pokračoval: „Jako organizace musíme být lepší úplně ve všem. Hlavní věc, na které záleží, jsou výsledky. To, co se dělo v posledních dnech, je nepřijatelné. Hráči to musí chápat a budu k nim mít řeč. Když na sebe dáváte dres Buffala, musíte cítit hrdost a potřebu odevzdat vše.“

Řeč pochopitelně došla i na Jacka Eichela.

„Doufáme, že se do sestavy vrátí ještě před koncem sezony,“ řekl nejistě. „O vyhazovu trenéra jsem mluvil i s Jackem. Je pro nás důležité budovat si s ním vztah, je jedním z nejlepších hráčů na světě. Ví, že dveře mojí kanceláře jsou pro něj vždy otevřené.“

