Doporučil Zitovi Tkachuka, nyní bude hájit barvy jeho organizace. Kunin podepsal na Floridě

24. srpna 7:00Jakub Ťoupek
Prezident hokejových operací a generální manažer Floridy Panthers Bill Zito oznámil, že se klub dohodl s útočníkem Lukem Kuninem na roční smlouvě. „Luke je fyzicky zdatný a velmi soutěživý útočník, který má vynikající vůdčí schopnosti a silný charakter,“ řekl Zito. No, a právě mezi nimi je i jedno zajímavé spojení.
Dříve byl totiž právě Bill Zito agentem Lukea Kunina. Jejich dobré vztahy měly nakonec skvělé důsledky i pro organizaci Panthers. Právě Kunin totiž doporučoval Zitovi Matthewa Tkachuka a dodal mu potřebné informace, díky kterým se pak rozhodl pro velký trejd. Američan se poté ukázal jako jedna z klíčových postav Floridy při taženích za Stanley Cupem.
Sedmadvacetiletý Kunin byl v roce 2016 draftován v prvním kole Minnesotou. Odehrál v nejlepší hokejové lize světa 434 zápasů, během nichž zaznamenal 73 gólů a 69 asistencí, což mu vyneslo celkem 142 bodů. Postupně oblékal dresy Minnesoty, Nashvillu, San Jose, a nakonec i Columbusu.
Pozdější působení v týmech Sharks a Blue Jackets přineslo Kuninovi větší zaměření na obrannou roli. Zranění předního zkříženého vazu během jeho působení v San Jose zkrátilo jednu sezónu a po návratu jeho ofenzivní statistiky rapidně poklesly. Jeho zkušenosti, všestrannost a schopnost bránit v oslabení mu však dávají hodnotu jako posila pro Floridu.
Ta chce útočit na třetí vítězství za sebou. Pro organizaci představuje tento krok nízkorizikovou akvizici, jejímž cílem je posílit své útočné řady. Panthers zůstávají po své další mistrovské sezóně jedním z nejsilnějších týmů NHL a očekává se, že konkurence o místa v kádru bude velká a nekompromisní.
Velkou šanci to představuje i pro samotného Kunina. Pokud se mu podaří znovu najít svou původní formu a vybudovat si spolehlivou pozici, mohl by se stát cenným přínosem pro Floridu v jejich snaze o další úspěchy.
Floridě to ale může pomoci i z pohledu na platový strop. Kdyby nebyl Matthew Tkachuk poslán na listinu dlouhodobě zraněných, bude Florida 4,5 milionu dolarů v mínusu. Tudíž se jim každá levná akvizice s potenciálem odehrát zásadní roli hodí. Stejný plat jako on mají i například Tomáš Nosek, nebo Mackie Samoskevich.
