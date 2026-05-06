Dorofejev pálí dál a Hart deptal hvězdy. Vegas využilo oslabené obrany Avs

21. května 9:45

David Zlomek

Série, kterou mnozí experti označují za předčasné finále Stanley Cupu, odstartovala nečekaným triumfem hostů. Hokejisté Vegas Golden Knights dokázali v úvodním zápase finále Západní konference potvrdit svou neskutečnou venkovní formu a z ledu favorizovaného Colorada Avalanche si odvážejí cenné vítězství 4:2. Laviny doplatily na citelnou ztrátu v defenzivě, kvůli zranění v horní části těla totiž do utkání nezasáhl hvězdný obránce Cale Makar.

Jeho absence nabourala složení obranných dvojic Colorada, čehož zkušení Rytíři dokázali dokonale využít. Trenér Colorada Jared Bednar jen smutně potvrdil, jak moc jim lídr zadních řad chyběl. „To, že nám chybí, se samozřejmě podepíše na celém týmu. Cale ale zkrátka nehraje a my si s tím prostě musíme umět poradit,“ hlesl po utkání.

Klíčovým mužem zápasu se stal překvapivý hrdina Dylan Coghlan. Osmadvacetiletý obránce, který většinu letošní sezóny strávil na farmě v AHL a v prvním týmu zaskakuje jen kvůli zranění Jeremyho Lauzona, otevřel ve druhé třetině skóre. Pro Coghlana to byl vůbec první gól v play-off a první v NHL od konce roku 2021.

Není tak divu, že ho trenér John Tortorella vychválil do nebes. „Když se řekne Dylan Coghlan, okamžitě se mi vybaví naprostá nebojácnost. Od chvíle, co naskočil do sestavy, hraje úžasně a zařadil se mezi naše klíčové beky. Nic ho nerozhází,“ rozplýval se kouč vítězů. Vzápětí ale přidal varovně vztyčený prst a krotil předčasnou euforii s tím, že rozhodně neodehráli bezchybný zápas a pořád na sobě musí makat.

Obrovskou zásluhu na úspěchu Rytířů měl také brankář Carter Hart, jenž zlikvidoval šestatřicet střel a doslova deptal střelce Avalanche. „Víme, že mají neskutečně šikovný tým, a plně je respektujeme. Nesmíte jim ale prokazovat ten respekt až přehnaně. Zvládli jsme to vzadu parádně a nedali jsme jim prakticky žádný prostor ani čas něco vymyslet,“ pochvaloval si Hart obrannou činnost celého týmu.

Colorado se bez svého elitního beka herně trápilo, ale v závěrečné třetině ukázalo obrovskou vnitřní sílu. Srovnat se už ale Lavinám nepodařilo a výhru Vegas zpečetil trefou do prázdné branky Nic Dowd. Domácí hvězda Nathan MacKinnon po utkání neskrývala frustraci. „Dlouho to byl zápas úplně o ničem, ale pak nám tam spadly góly. Soupeř má samozřejmě obrovskou kvalitu, my jsme si to ale prohráli hlavně sami. Hráli jsme hrozně chaoticky a chyběla nám přesnost. Zkrátka všichni víme, že umíme hrát o dost líp,“ zhodnotil sebekriticky výkon svého týmu elitní centr.

