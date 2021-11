Dosáhne Arizona na první vítězství? Hrát budou také lídři produktivity

Hokejový program v noci z pátku na sobotu přinese pět utkání. Začínat se bude hodinu po půlnoci, když se ve Winnipegu pokusí urvat druhou výhru v sezóně hokejisté Chicaga. O hodinu a půl později započne souboj dvou týmů, kterým se rozjezd sezóny povedl, Oilers si to rozdají s newyorskými Rangers. Možnost prvního vítězství v sezóně bude mít Arizona na ledě Kačerů.

Už to vypadalo, že si hokejisté Chicaga připíší proti Carolině druhé vítězství v řadě a naladí se na vítěznou vlnu. Opak byl ale pravdou, akcie svěřenců Jeremyho Collitona zhatili na začátku třetí třetiny Jesper Fast a také Martin Nečas, který se po nepovedeném startu zapsal do listiny střelců hned dva zápasy po sobě.

Jets učinili na začátku sezóny pozitivní zjištění. A sice to, že se dá vyhrávat i bez Marka Scheifeleho, který má na svém kontě pouze tři starty bez vstřeleného gólu. Skvěle jej nahradil na centru Pierre-Luc Dubois, který po rozpačité sezóně předvádí lepší výkony a hlavně je produktivní. V devíti zápasech má na svém kontě už sedm branek a čtyři asistence. Už tradičně se daří také Kyleu Connorovi s bilancí 7+7 a na povedenou sezónu také úspěšně navazuje Andrew Copp, jenž si drží bod na zápas.

Zajímavý souboj by mohl být k vidění v Rogers Place, kde změří síly silný Edmonton s New Yorkem Rangers, který zatím naplňuje roli jednoho z černých koňů soutěže. Duo Connor McDavid – Leon Draisaitl už nastřádalo devětatřicet kanadských bodů v devíti zápasech, což je až neuvěřitelná bilance. Pro Jezdce se jedná o třetí zápas na tripu ze čtyř. Nejnovější bombou z obou táborů je podpis Adama Foxe, který by měl v New Yorku zůstat ještě dalších sedm sezón.

Na své první vítězství stále čekají hokejisté Arizony, které trápí až žalostná produktivita. Kojoti totiž vstřelili jen třináct branek v deseti zápasech, což je suverénně nejméně v celé lize. V cestě jim budou stát Kačeři, kteří si letos zatím vedou obstojně, když se momentálně nacházejí na sedmé příčce Západní konference. Povedenou sezónu zatím prožívá Troy Terry, který se sedmi góly už vyrovnal svůj gólový počin z minulého ročníku.

Výborný vstup do ročníku prožívá také již tradičně produktivní Roman Josi, který má na svém kontě už jedenáct bodů, díky kterým je společně s Kevinem Shatternkirkem nejproduktivnějším obráncem ligy. Jeho Nashville se představí na ledě Vancouveru tři hodiny po půlnoci.

Noční program uzavře duel mezi týmy, které mají diametrálně odlišnou formu. Zatímco Los Angeles vyhrálo už třikrát v řadě po předchozích šesti porážkách, tak Ďáblové z New Jersey prohráli hned třikrát z posledních čtyř zápasů. Komu se povede zvítězit tentokrát?

01:00 Winnipeg Jets – Chicago Blackhawks

02:30 Edmonton Oilers – New York Rangers

03:00 Anaheim Ducks – Arizona Coyotes

03:00 Vancouver Canucks – Nashville Predators

03:30 Los Angeles Kings – New Jersey Devils

