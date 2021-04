Dosáhne Chicago na play off? Frustrace roste

Dlouho to vypadalo, že trojici dominantních celků v play off z Centrální divize doplní Chicago. Situace se ale obrátila a Blackhawks jsou rázem těmi, kteří dohání. Poslední postupovou příčku drží Nashville. Na ten Chicago ztrácí pouhé čtyři body, nicméně jasno by mohlo být už během tohoto týdne. Proč?

Týmy totiž sehrají minisérii tří vzájemných zápasů po sobě.

„Je nesmírně zajímavé, že nás čeká takováto série. Skoro jako play off,“ komentoval rozpis Patrick Kane. A Alex DeBrincat dodal: „Je to fakt jako play off, může to změnit celou sezonu. Pokud budeme tvrdě bojovat, máme šanci.“

Ona série se už rozehrála. Bohužel pro příznivce Jestřábů ne moc úspěšně. Parta Patricka Kanea dostala v Nashvillu pět branek a zklamaně odjela domů.

Mohly za to hlavně dvě sekvence, kdy Blackhawks dostali slepené góly. Poprvé se to stalo ve druhé třetině, kdy padly dva góly během 51 sekund. Ve třetím dějství se stalo to samé, avšak tentokrát byl rozdíl mezi sirénami jenom 18 vteřin.

„Je to na prd,“ těžko hledal slova DeBrincat. „Chvilku se nedaří, máme horší dvě minuty… A oni dají čtyři góly. Musíme být lepší.“

Nashville je pro Chicago letos velkou překážkou. Z šesti zápasů dokázali Blackhawks vytěžit pouze dva body za dvě remízy a vstřelili jenom osm branek.

„Abychom takové zápasy vyhrávali, musíme hrát náš nejlepší hokej,“ ví dobře trenér Chicaga Jeremy Colliton. „Po většinu zápasu jsme hráli velmi dobře. Pak ale přišly chyby, ze kterých se těžko dostáváme.“

Pro Blackhawks ještě není nic ztraceno. Pokud zvládne oba zbývající zápasy s Nashvillem, dostane se do těsné blízkosti. Obě utkání navíc odehrají doma, kde by mohla zafungovat psychologická výhoda.

„Už jsme ukázali, že dokážeme hrát tak, abychom pravidelně vítězili. Musíme to zopakovat,“ burcuje Colliton. „Pořád máme šanci. První zápas se nám nepovedl, teď musíme zvládnout ty zbylé.“

Zvládnout zbylá utkání nebude nic lehkého. Kromě dvou duelů s Nashvillem se Blackhawks ještě třikrát střetnou s Carolinou, dvakrát s Dallasem a Floridou a jednou s Tampou Bay.

Play off pro Blackhawks začíná právě teď.

