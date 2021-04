Dosáhne McDavid na stovku? Nepřekvapilo by mě to, říká Gretzky

Dosáhne Connor McDavid ve zkrácené sezoně na sto bodů? I to bylo jedno z hlavních témat před začátkem současného ročníku. Zatím to vypadá, že tento milník nepřekoná, ovšem nepředbíhejme. Když zapne motory, tak nemá konkurenci. A na závěrečné hodnocení je stále ještě brzy. Ostatně souhlasí s námi i Wayne Gretzky.

McDavid má aktuálně na svém kontě 77 bodů ve 45 zápasech. 25 branek vstřelil, na 52 jich nahrál. Bezkonkurenčně vede bodování soutěže, druhý Leon Draisaitl zaostává už o 13 bodů.

Spokojen však může být i při pohledu na tabulku, neboť svůj tým táhne do vyřazovacích bojů, kde mohou Oilers reálně zabojovat o postup do další fáze.

Dost možná bude ale Kanaďan trošku zklamaný z toho, že nedosáhne na onu “stovku“. V posledních jedenácti zápasech by totiž musel produkovat více než dva kanadské body na utkání. Nepravděpodobné, ale nikoliv nemožné.

„Nepřekvapilo by mě, kdyby na tu stovku nakonec dosáhl,“ myslí si Wayne Gretzky. „Jenom proto, aby lidem ukázal, že je toho schopný.“

Gretzky ví, o čem mluví. Abyste v 56 zápasech stihli 100 bodů, potřebujete sbírat v průměru 1,79 bodu za zápas. Legendárnímu číslu 99 se tenhle počin povedl hned jedenáctkrát.

Jen pro zajímavost, po 56 odehraných zápasech v sezonách 1983/84 a 1984/85 měl Gretzky na svém kontě v obou případech shodně 153 bodů!

„Překonávat rekordy je více stresující, než si lidé myslí,“ dodává Gretzky. „Sleduje vás celý svět. Taky vás to ale tlačí dopředu. Když jste pořád na očích, chcete lidem ukázat, že na to máte. Connor pozvedl celé město, celý tým i celou ligu. Jsou na něj upřeny oči při každičkém střídání.“

Kdyby se hrála klasická sezona, McDavid by byl v tempu, které by na konci sezony znamenalo 140 kanadských bodů. Samozřejmě za předpokladu, že by odehrál všechna utkání. I to ukazuje, jak výjimečným hráčem je.

„Je to generační hráč. Má to mnohem těžší, než jsem měl já,“ uznává Gretzky. „I když jsem hrdý na to, co jsem dokázal, uznávám, že je to teď těžší. Nemám problém to přiznat. Fanoušci by si měli užívat, že jsou svědky takových výkonů, jaké McDavid předvádí.“

