Dosáhne Tampa v Chicagu na šestou výhru v řadě? Důležitá bitva čeká Pens a Flyers

Kolotoč NHL ani náhodou nezastavuje. Blížíme se do poloviny základní části zkrácené sezony, v noci ze čtvrtka na pátek bude na programu dalších deset zápasů. Hned na první pohled asi nejvíce upoutá pozornost zápas Pittsburghu s Philadelphií, tedy dvou sousedů v tabulce Východní divize, do play-off se dost možná dostane jen jeden z nich. Od dvou ráno budeme moci sledovat, jestli se Tampě povede přidat na ledě Chicaga šestou výhru v řadě, rozjeté Toronto se pak pokusí od čtyř ráno zdolat trápící se Vancouver.

1:00 Carolina Hurricanes - Detroit Red Wings

Carolina rozjela sezonu výborně a po necelé polovině základní části je se 31 body na druhém místě Centrální divize se stejným bodovým ziskem, jako má Tampa. Hurricanes na nedávnou šňůru tří proher zareagovali pro změnu třemi výhrami po sobě, naposledy vyhráli 4:2 na ledě Nashvillu. Detroit stále prochází bolestnou přestavbou a ani letos se s největší pravděpodobností od play-off nedostane, v divizi je se sedmnácti body sedmý a na postup ztrácí už jedenáct bodů. Carolina s Detroitem spolu v této sezoně hrály už dvakrát a každý si připsal po jednom vítězství.

1:00 Montreal Canadiens - Winnipeg Jets

Montreal se v této sezoně zatím trápí, nevyrovnané výkony minulý týden stály místo trenéra Clauda Juliena. Od té doby však odehráli Canadiens další tři zápasy a vyhráli jen naposledy nad poslední Ottawou. V tabulce ale stále Montreal drží postupové čtvrté místo s 25 body. Winnipeg může být s dosavadním průběhem zkrácené sezony spokojený, s 29 body sedí na druhém místě tabulky Severní divize a s jistotou směřuje do play-off. Aktuálně mají Jets skvělou formu, vyhráli pět z posledních šesti zápasů. Oba vzájemné zápasy letos vyhrál Winnipeg.

1:00 New Jersey Devils - New York Rangers

Od jedné hodiny ranní uvidíme derby mezi Devils a Ranges. Oba týmy neprožívají dobrou sezonu, zatím to vypadá, že ani jednoho z nich v play-off neuvidíme. Devils jsou s pouhými šestnácti body až sedmí a prohráli šest z posledních sedmi utkání. Rangers mají sice o tři body více a jsou šestí, ale zase odehráli o dva zápasy víc. Na play-off tým z Manhattanu ztrácí šest bodů. V poslední době šla forma Rangers přeci jen lehce nahoru, z předešlých šesti zápasů hned čtyřikrát vyhráli. Oba dosavadní vzájemné zápasy vyhráli Devils na ledě Rangers.

1:00 New York Islanders - Buffalo Sabres

Ve Východní divizi i v New Yorku zůstaneme, Islanders se od jedné hodiny střetnou s Buffalem. Islanders zatím v této sezoně šlapou jako dobře namazaný stroj a s 28 body se drží na druhém místě tabulky divize. Formu mají výtečnou, vyhráli čtyři z předešlých pěti duelů. Buffalo je na tom naopak velmi špatně a s nadějí na play-off už se v podstatě muselo rozloučit, protože má jen 15 bodů a na čtvrté místo ztrácí bodů už deset. Aktuálně Sabres čtyřikrát v řadě prohráli. Tyto dva týmy se spolu letos utkají již počtvrté, všechna tři předchozí utkání ovládli Islanders.

1:00 Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers

Od jedné hodiny ranní se odehraje hodně zajímavý a hlavně důležitý souboj mezi sousedy v tabulce Východní divize Pittsburghem a Philadelphií. Oba týmy mají shodně na kontě 25 bodů, Penguins jsou na tom ale o něco hůř, protože odehráli o dva zápasy navíc a v tabulce jsou tak pátí. V poslední době se ale Pittsburghu daří, dokázal bodovat sedmkrát v řadě, z toho pětkrát vyhrál včetně předvčerejšího utkání proti Philadelphii (5:2). Flyers určitě budou chtít odvetu zvládnout lépe a navázat na tři výhry v řadě, které utkání s Pens předcházely. V této sezoně dokázali Flyers Penguins už dvakrát porazit.

2:00 Chicago Blackhawks - Tampa Bay Lightning

Chicago je příjemným překvapením této sezony a zatím to vypadá, že směřuje za postupem do play-off, s 28 body se nachází na postupové čtvrté příčce v tabulce Centrální divize. Z posledních osmi utkání Blackhawks hned šestkrát slavili vítězství. Tentokrát se jim však do cesty postaví Tampa Bay, která má ještě lepší momentální formu, vyhrála pětkrát v řadě a v posledních čtyřech zápasech jen jednou inkasovala. V tabulce divize jsou Lightning první se stejným bodovým ziskem jako má Carolina (22), ovšem se dvěma utkáními k dobru oproti ní. Oba dosavadní vzájemné zápasy mezi Chicagem a Tampou se hrály na ledě LIghtning a skončily vítězstvím domácích.

2:00 Nashville Predators - Florida Panthers

Nashville nemá sezonu rozehranou vůbec dobře a dokonce se potichu začalo mluvit o nutné přestavbě týmu. Predators se ale ještě snaží sezonu zachránit, z posledních šesti zápasů se jim povedlo čtyřikrát zvítězit. V tabulce je ale Nashville stále se 29 body a s osmibodovou ztrátou na play-off až šestý. Florida je na tom o deset bodů lépe a v tabulce Centrální divize jí patří třetí místo. Panthers před sezonou nebyli tipování takto vysoko. Z posledních čtyř utkání Florida tři prohrála, poslední dvě porážky ale přišly až v prodloužení, respektive po nájezdech, s Carolinou, takže Panthers zatím nemusí začínat panikařit. Ve vzájemných zápasech si Florida i Nashville připsali po jednom vítězství.

2:30 Dallas Stars - Columbus Blue Jackets

Dallas vůbec nepřipomíná tým, který v minulé sezoně dokráčel až do finále Stanley Cupu. Stars se zatím neuvěřitelně trápí a s 16 body jim patří poslední příčka v Centrální divizi. Dallas se nemůže uklidňovat ani tím, že odehrál až o šest zápasů méně než ostatní týmy v divizi, jeho bodový průměr na nejlepší čtyřku nestačí a i jeho forma je špatná, prohrál devět z deseti posledních zápasů. Columbus na tom také není moc dobře, v tabulce je sice s 23 body pátý, ale z posledních šesti utkání vyhrál jen jediné, a to proti slabému Detroitu. Dallas s Columbusem se utkají potřetí v sezoně, zatím je jejich vzájemná bilance vyrovnaná.

3:00 Calgary Flames - Ottawa Senators

Od třetí hodiny ranní se utkají dva trápící se kanadské týmy. Calgary se nachází se 22 body na pátém místě tabulky Severní divize a na postup do play-off ztrácí jen tři body, odehrálo ale o dva zápasy více než čtvrtý Montreal. Flames vyhráli z posledních osmi utkání jen dvakrát. Poslední tři zápasy se utkali právě s Ottawou, z toho dvakrát prohráli. A to rozhodně není pozitivní vizitka, Senators jsou totiž se sedmnácti body nejhorším týmem divize. Momentálně ale Ottawa zažívá nejpovedenější období v sezoně, z posledních šesti utkání hned čtyřikrát vyhrála.

4:00 Vancouver Canadiens - Toronto Maple Leafs

Noční program NHL uzavře další kanadský souboj, od čtyř hodin se utkají Vancouver s Torontem. Canucks se zatím v probíhajícím ročníku velmi trápí, v polovině sezony mají na kontě jen dvacet bodů a na play-off ztrácí už bodů pět, přičemž odehráli o pět zápasů více než čtvrtí Canadiens. Formu má Vancouver špatnou, prohrál pět ze šesti posledních zápasů. Toronto má úplně jiné starosti, jeho cílem je vyhrát Severní divizi. A je třeba uznat, že je na nejlepší cestě, na prvním místě má s 38 body už devítibodový náskok na druhý Winnipeg. Leafs mají za sebou náročný trojboj proti Edmontonu a zvládli ho skvěle, všechny tři zápasy vyhráli a dohromady v nich jen jednou inkasovali. Toronto vyhrálo všechny čtyři dosavadní vzájemné zápasy s Vancouverem v tomto ročníku.

