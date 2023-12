Došla trpělivost, v Ottawě vyhodili trenéra. Na jeho místo jdou dvě legendy

D.J. Smith byl v pondělí propuštěn z funkce trenéra Ottawy. Funkci dočasného trenéra bude vykonávat Jacques Martin, který byl 6. prosince přijat jako hlavní poradce trenérského štábu a který byl na přelomu tisíciletí dlouholetým koučem Sens. Asistentem Martina bude Daniel Alfredsson, historický lídr Senators v počtu bodů. Jde o reakci na bídný start do sezony a dlouhodobou stagnaci.

"Myslím, že všichni hledáme více konzistence, více pozornosti k detailům, více struktury. Vysvětlil jsem tedy hráčům důvody, které za tím vším stojí. Jacques už je s týmem nějakou dobu a hráči ho poznávají. Jako pokaždé v takových dnech, i tentokrát se dostaví zklamání, protože všichni cítíme určitou zodpovědnost za to, že jsme se ocitli v této situaci, nicméně zároveň cítíme optimismus, že jdeme dál,“ řekl v pondělí prezident hokejových operací a prozatímní generální manažer Ottawy Steve Staios.

Staios uvedl, že Martin bude hlavou střídačky, zatímco Alfredsson bude pracovat s útočníky a přesilovkovými jednotkami.

"Už od začátku si myslím, že čím více mohl být Daniel Alfredsson s týmem, tím větší přínos by to pro nás všechny byl," dodal Staios. „Při mých nedávných rozhovorech s ním jsem viděl stejné věci jako já, co se týče naší hry. Tolik mu záleží na tomto týmu a na této organizaci, že když jsem ho oslovil, aby pomohl, řekl, že by udělal cokoliv.“

Senators jsou poslední v Atlantické divizi. Změna tedy byla nutná, očekávání byla úplně někde jinde.

"Jako trenér na sebe berete veškerou zodpovědnost a já si to zasloužím, můj tým nevyhrává," smutnil samotný Smith. "Já jsem ten, kdo je staví na led, já jsem ten, kdo dělá rozhodnutí, takže jsem sám sobě největším kritikem.“

Šestačtyřicetiletý Smith měl po svém nástupu v květnu 2019 pevnou půdu pod nohama, vedení mu věřilo. Nicméně tuto důvěru vlastně nikdy nedokázal splatit.

I nadále tak v organizaci pokračuje turbulentní období. Smithův vyhazov přichází necelé dva měsíce poté, co byl Pierre Dorion 1. listopadu zbaven funkce generálního manažera.

"Věřím v tento tým," řekl Staios. "Vím, že máme spoustu oblastí, ve kterých se můžeme zlepšit. Možná nám trochu chybí zkušenosti, které získáte pouze tím, že budete hrát zápasy a projdete jimi, ale to, co hledám, jsou konzistentní výkony. Myslím, že v průběhu sezony se až příliš často stávalo, že jsme si nebyli úplně jistí, co přesně se nám v zápasech vlastně povede."

