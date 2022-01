Dostál dovedl Anaheim k výhře po nájezdech, St. Louis v poslední minutě okradlo Dallas

Prvního startu v NHL se v noci dočkal brankář Lukáš Dostál a počínal si velmi dobře, když dokázal svůj tým dotáhnout k vítězství. Zajímavé věci se děly i ve druhém dnešním utkání, ve kterém předvedlo St. Louis dokonalý obrat v poslední minutě.

ST. LOUIS BLUES - DALLAS STARS

2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Tvrdá prohra pro Dallas

První zápas z dnešního programu byl dramatický až do poslední sekundy. Dallas se v polovině duelu dostal do vedení a to si držel až do poslední minuty. V ní však dokázali hokejisté St. Louis nejenom vyrovnat, ale i celý duel rozhodnout. V čase 59:13 vyrovnal Ryan O'Reilly a v 59:31 rozhodl Jordan Kyrou.

Branky a nahrávky

60. O'Reilly (Krug, Kyrou), 60. Kyrou (Bučněvič) – 30. Robertson (Pavelski, Heiskanen).

Statistické okénko

Střely na bránu: 31 – 27 | Přesilová hra: 2/5 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Jordan Binnington (STL) – 26 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,3 %, odchytal 58:48

Braden Holtby (DAL) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 59:31



Československá stopa v utkání

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:50

Andrej Sekera (DAL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 10:39



Tři hvězdy utkání

1. Jordan Kyrou (STL) - 1+1

2. Ryan O'Reilly (STL) - 1+0

3. Jordan Binnington (STL) - 26 zákroků

ANAHEIM DUCKS - DETROIT RED WINGS

4:3sn. (1:0, 1:2, 1:1 - 0:0)

Dostál dotáhl Ducks k vítězství

Skvělý debut v NHL má za sebou brankář Lukáš Dostál. Mladý český gólman podal v brance Anaheimu skvělý výkon a výraznou měrou mu pomohl k vítězství. Dostál si při své premiéře vyzkoušel i prodloužení a následně samostatné nájezdy, ve kterých ani jednou neinkasoval. Zajímavostí je, že první gól dostal od Filipa Hronka.

Branky a nahrávky

7. Zegras (Fowler, Rakell), 39. Terry (Milano, Getzlaf), 43. Comtois (Rakell, Zegras), rozh. náj. Zegras – 21. Hronek (Seider, Bertuzzi), 36. Bertuzzi (Staal, Raymond), 48. Naměstnikov (Oesterle, Rasmussen).

Statistické okénko

Střely na bránu: 27 – 36 | Přesilová hra: 1/2 – 1/4 | Trestné minuty: 13 – 19

Kdo se postavil do brankoviště?

Lukáš Dostál (ANA) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 65:00

Thomas Greiss (DET) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 65:00



Československá stopa v utkání

Lukáš Dostál (ANA) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 65:00

Filip Hronek (DET) – 1+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 27:47

Filip Zadina (DET) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:20



Tři hvězdy utkání

1. Cam Fowler (ANA) – 0+1

2. Tyler Bertuzzi (DET) – 1+1

3. Lukáš Dostál (ANA) – 33 zákroků

