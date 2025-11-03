Dostál? Hvězda týdne NHL, co zadělává na infarkty. Fandům, Kačerům i Pastrňákovi

4. listopadu 16:00Tomáš Zatloukal
Tři zápasy, tři výhry. Tahle parádní bilance patří Lukáši Dostálovi. A tradičně platilo, že když chce brněnský rodák zažít pocit z vítězství, musí se o to zásadně přičinit. V minulém týdnu, za který byl český gólman vyhlášen první hvězdou kanadsko-americké profiligy, lapil 94,8 procent střel soupeřů (2. místo v soutěži) a průměrně inkasoval 1,63 branky (4. flek).
Dostálův brankářský kumšt je radost sledovat.
Mezi třemi tyčemi se pohybuje tak jistě a plynule, že zastavování puků v jeho podání vypadá jako ta nejjednodušší věc na světě. V kombinaci s mimořádným čtením hry snadně působí i zákroky, co by v případě jiných maskovaných mužů nejspíš skončily rozsvícením červeného světla.
Jako tenhle, na který upozornil na sociální síti X Patrick Present, novinář, co se zaměřuje na Ducks.
There goes Lukas Dostal, again, making really difficult saves look easy. This time, staying poised when the puck moves east/west and showcasing his trademark tracking ability around a layered screen#FlyTogether pic.twitter.com/cVAa76IzRI
— Patrick Present (@PatrickCPresent) November 3, 2025
Nejde o dojmologii, Dostálovu extratřídu potvrzují nejen čísla z úvodu, ale také analytické údaje.
Podle evolving-hockey.com chytil o 12,61 gólu víc, než se s ohledem na množství a kvalitu střel, kterým čelil, očekávalo. V tomto směru vévodí NHL, což pro něj není dříve nepoznaná zkušenost. Na špici se pohybuje opakovaně.
Stejně tak má vícerou zkušenost s hraním spoluhráčům i divákům na nervy, respektive s vytvářením tlaku na jejich srdeční soustavu.
Poslední zápas s New Jersey se pokusil vyšperkovat gólem do prázdné klece. Podobně jako finále zlatého mistrovství světa v Praze, kdy před rokem svou nevydařenou snahou skórovat vyděsil Davida Pastrňáka.
„Málem mi přivodil zástavu srdce,” prohodil „Pasta” o momentu, kdy puk skončil mezi kruhy na čepeli Kevina Fialy, před časem v populárním podcastu Spittin’ Chiclets.
Dostál se po vítězství 4:1 nad Ďábly, k němuž přispěl 32 zásahy, při rozhovoru ještě ve výstroji s Aly Lozoffovou tribunám, s úsměvem od ucha k uchu, omlouval: „Pardon za ten závěr… myslím si, že jsem asi všem zadělal na infarkt.”
Že by ale hodlal s pokusy skórovat skončit? Kdepak, už se mu to povedlo v AHL, na řadě je nejvyšší úroveň: "Určitě to budu zkoušet dál.”
